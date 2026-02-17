Agencja poinformowała, że Cieśnina Ormuz ma zostać częściowo zamknięta dla statków przez kilka godzin w związku ze środkami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Od poniedziałku irańska flota prowadzi w regionie ćwiczenia, w którym testuje możliwości przejmowania kontroli nad Cieśniną Ormuz.

ZOBACZ: "Będę pośrednio zaangażowany". Zapowiedź Trumpa przed rozmowami w Genewie

"Cieśnina jest najważniejszym na świecie szlakiem eksportu ropy naftowej, łączącym największych producentów ropy w Zatoce Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim" - podał Reuters.

Iran zamknął Cieśninę Ormuz. Przyczyną ćwiczenia Korpusu Strażników Rewolucji

Założona przez Korpus agencja Fars News przekazała, że w Ciśnienie Ormuz irańskie siły będą prowadzić ćwiczenia uderzeń z powietrza i wody. W manewrach wezmą udział m.in. okręty rakietowe, oddziały szybkiego reagowania i systemy pocisków manewrujących.

ZOBACZ: Na krawędzi poważnego konfliktu. Media: USA przygotowują się do długotrwałej operacji

"Główna faza ćwiczeń ma być kontynuowana we wtorek w całej Cieśninie Ormuz, a jej głównym celem będzie 'inteligentna kontrola' krytycznego przewężenia - jednego z najważniejszych korytarzy energetycznych na świecie i kluczowego czynnika bezpieczeństwa regionalnego oraz dynamiki geopolitycznej" - przekazała agencja.

Najważniejszy szlak eksportu ropy na świecie zamknięty

We wtorek w Genewie kontynuowane są rozmowy amerykańsko-irańskie. Ich celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego i redukcji arsenału pocisków balistycznych, jakimi dysponuje Teheran.

ZOBACZ: Największy lotniskowiec na świecie zmierza na Bliski Wschód. Padł rozkaz

Przed rozpoczęciem rozmów najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei powiedział w rządowych mediach, że przewidywanie skutku negocjacji byłoby "idiotyczne". Ajatollah odniósł się także do zwiększania przez USA potencjału wojskowego w regionie Bliskiego Wschodu.

- Groźniejsza niż ich okręty jest broń, która pośle je na dno morza - powiedział Chamanei.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni