Iran zamyka Cieśninę Ormuz. "Najważniejszy szlak eksportu ropy na świecie"

Świat Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Iran zdecydował o częściowym zamknięciu Cieśniny Ormuz - podała agencja Reutera. Decyzja Teheranu ma być podyktowana kwestiami bezpieczeństwa. Od poniedziałku w na wodach Ormuz ćwiczenia wojskowe prowadzi flota Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zamknięcie dostępu do wód oznacza blokadę najważniejszego szlaku eksportu ropy naftowej na świecie.

Formacja okrętów wojskowych na morzu.
PAP/EPA/SEPAHNEWS HANDOUT
Iran ogłosił, że w związku z ćwiczeniami wojskowymi częściowo zamknięta została krytyczna dla transportów ropy Cieśnina Ormuz
  • Iran częściowo zamknął strategiczną Cieśninę Ormuz na czas ćwiczeń wojskowych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej
  • Iran przeprowadza ćwiczenia testujące przejmowanie kontroli nad Cieśniną Ormuz, najważniejszym szlakiem eksportu ropy na świecie
  • Manewry obejmują ataki z powietrza i wody z wykorzystaniem okrętów rakietowych i systemów pocisków manewrujących
  • W Genewie trwają rozmowy amerykańsko-irańskie dotyczące programu atomowego i arsenału pocisków balistycznych

Agencja poinformowała, że Cieśnina Ormuz ma zostać częściowo zamknięta dla statków przez kilka godzin w związku ze środkami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Od poniedziałku irańska flota prowadzi w regionie ćwiczenia, w którym testuje możliwości przejmowania kontroli nad Cieśniną Ormuz.

 

ZOBACZ: "Będę pośrednio zaangażowany". Zapowiedź Trumpa przed rozmowami w Genewie

 

"Cieśnina jest najważniejszym na świecie szlakiem eksportu ropy naftowej, łączącym największych producentów ropy w Zatoce Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim" - podał Reuters.

Iran zamknął Cieśninę Ormuz. Przyczyną ćwiczenia Korpusu Strażników Rewolucji 

Założona przez Korpus agencja Fars News przekazała, że w Ciśnienie Ormuz irańskie siły będą prowadzić ćwiczenia uderzeń z powietrza i wody. W manewrach wezmą udział m.in. okręty rakietowe, oddziały szybkiego reagowania i systemy pocisków manewrujących.

 

ZOBACZ: Na krawędzi poważnego konfliktu. Media: USA przygotowują się do długotrwałej operacji

 

"Główna faza ćwiczeń ma być kontynuowana we wtorek w całej Cieśninie Ormuz, a jej głównym celem będzie 'inteligentna kontrola' krytycznego przewężenia - jednego z najważniejszych korytarzy energetycznych na świecie i kluczowego czynnika bezpieczeństwa regionalnego oraz dynamiki geopolitycznej" - przekazała agencja.

Najważniejszy szlak eksportu ropy na świecie zamknięty

We wtorek w Genewie kontynuowane są rozmowy amerykańsko-irańskie. Ich celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego i redukcji arsenału pocisków balistycznych, jakimi dysponuje Teheran.

 

ZOBACZ: Największy lotniskowiec na świecie zmierza na Bliski Wschód. Padł rozkaz

 

Przed rozpoczęciem rozmów najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei powiedział w rządowych mediach, że przewidywanie skutku negocjacji byłoby "idiotyczne". Ajatollah odniósł się także do zwiększania przez USA potencjału wojskowego w regionie Bliskiego Wschodu.

 

- Groźniejsza niż ich okręty jest broń, która pośle je na dno morza - powiedział Chamanei.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWOCIEŚNINA ORMUZĆWICZENIA WOJSKOWEGENEWAIRANKORPUS STRAŻNIKÓW REWOLUCJINEGOCJACJE ATOMOWEROPA NAFTOWASTANY ZJEDNOCZONEŚWIATSZLAK MORSKITEHERAN

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 