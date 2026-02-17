Iran zamyka Cieśninę Ormuz. "Najważniejszy szlak eksportu ropy na świecie"
Iran zdecydował o częściowym zamknięciu Cieśniny Ormuz - podała agencja Reutera. Decyzja Teheranu ma być podyktowana kwestiami bezpieczeństwa. Od poniedziałku w na wodach Ormuz ćwiczenia wojskowe prowadzi flota Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zamknięcie dostępu do wód oznacza blokadę najważniejszego szlaku eksportu ropy naftowej na świecie.
- Iran częściowo zamknął strategiczną Cieśninę Ormuz na czas ćwiczeń wojskowych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej
- Iran przeprowadza ćwiczenia testujące przejmowanie kontroli nad Cieśniną Ormuz, najważniejszym szlakiem eksportu ropy na świecie
- Manewry obejmują ataki z powietrza i wody z wykorzystaniem okrętów rakietowych i systemów pocisków manewrujących
- W Genewie trwają rozmowy amerykańsko-irańskie dotyczące programu atomowego i arsenału pocisków balistycznych
Agencja poinformowała, że Cieśnina Ormuz ma zostać częściowo zamknięta dla statków przez kilka godzin w związku ze środkami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Od poniedziałku irańska flota prowadzi w regionie ćwiczenia, w którym testuje możliwości przejmowania kontroli nad Cieśniną Ormuz.
"Cieśnina jest najważniejszym na świecie szlakiem eksportu ropy naftowej, łączącym największych producentów ropy w Zatoce Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim" - podał Reuters.
Iran zamknął Cieśninę Ormuz. Przyczyną ćwiczenia Korpusu Strażników Rewolucji
Założona przez Korpus agencja Fars News przekazała, że w Ciśnienie Ormuz irańskie siły będą prowadzić ćwiczenia uderzeń z powietrza i wody. W manewrach wezmą udział m.in. okręty rakietowe, oddziały szybkiego reagowania i systemy pocisków manewrujących.
"Główna faza ćwiczeń ma być kontynuowana we wtorek w całej Cieśninie Ormuz, a jej głównym celem będzie 'inteligentna kontrola' krytycznego przewężenia - jednego z najważniejszych korytarzy energetycznych na świecie i kluczowego czynnika bezpieczeństwa regionalnego oraz dynamiki geopolitycznej" - przekazała agencja.
Najważniejszy szlak eksportu ropy na świecie zamknięty
We wtorek w Genewie kontynuowane są rozmowy amerykańsko-irańskie. Ich celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego i redukcji arsenału pocisków balistycznych, jakimi dysponuje Teheran.
Przed rozpoczęciem rozmów najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei powiedział w rządowych mediach, że przewidywanie skutku negocjacji byłoby "idiotyczne". Ajatollah odniósł się także do zwiększania przez USA potencjału wojskowego w regionie Bliskiego Wschodu.
- Groźniejsza niż ich okręty jest broń, która pośle je na dno morza - powiedział Chamanei.
