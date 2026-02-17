We wtorek w Genewie odbędą się amerykańsko-irańskie rozmowy na temat porozumienia nuklearnego. Będzie to druga runda negocjacji, stronę amerykańską mają reprezentować wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff i zięć oraz doradca prezydenta Jared Kushner, a irańską - szef MSZ Abbas Aragczi.

Rozmowy USA z Iranem. Trump: Będą bardzo ważne

- Będę pośrednio zaangażowany w te rozmowy; będą bardzo ważne i zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Donald Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One podczas powrotu do Waszyngtonu z Florydy.

Ocenił, że Iran jest "bardzo twardym negocjatorem", ale jego zdaniem że Teheran chce zawrzeć umowę. - Myślę, że nie chcą konsekwencji braku porozumienia - dodał.

Według informacji przekazanych przez CNN, USA gromadzą kolejne siły powietrzne i morskie w regionie Bliskiego Wschodu przed wtorkowymi rozmowami.

Media: USA przygotowują się do operacji przeciwko Iranowi

Po pierwszej rundzie negocjacji 6 lutego w Omanie strony zapewniły o gotowości do kontynuowania rozmów. Reuters podał wówczas, że Iran odrzucił wezwania USA do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu. Według mediów kwestią sporną pozostaje też zakres rozmów: USA żądają od Teheranu ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań w regionie. Iran nalega, by rozmowy dotyczyły tylko kwestii jądrowych.

Prezydent USA w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. Teheran zapowiedział, że w razie agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

W piątek agencja Reutera napisała, powołując się na dwóch przedstawicieli amerykańskich władz, że siły zbrojne USA przygotowują się do możliwości przeprowadzenia długotrwałej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi na wypadek, gdyby Trump wydał taki rozkaz.

Irańskie media poinformowały w poniedziałek, że marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczęła manewry w cieśninie Ormuz, która łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim i ma strategiczne znaczenie dla światowego handlu ropą i gazem.

