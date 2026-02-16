USA zachwycają się Orbanem. "Wasz sukces jest naszym sukcesem"

W poniedziałek Viktor Orban spotkał się w Budapeszcie z szefem amerykańskiej dyplomacji w ramach europejskiego tournée Marco Rubio. Współpracownik Trumpa nie krył swojego uznania dla polityki prowadzonej przez węgierskiego premiera. Oznajmił, że rząd USA ma nadzieję na zwycięstwo ugrupowania Orbana w kwietniowych wyborach parlamentarnych.

- Mogę z przekonaniem powiedzieć, że prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w wasz sukces, ponieważ wasz sukces jest naszym sukcesem – powiedział Rubio podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Orbanem.

Wybory na Węgrzech. Trump liczy na zwycięstwo Orbana

Sekretarz stanu USA zapewnił, że Trump "ma niezwykle bliskie stosunki" z Orbanem, co obu krajom przynosi widoczne korzyści. Sam lider Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu pisał w sieci, że szef rządu w Budapeszcie osiągnął na Węgrzech "fenomenalne wyniki", jeśli chodzi o społeczne poparcie dla Fideszu.

"Z dumą poparłem Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i zwycięzca. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier - nigdy nie zawiedzie wielkiego narodu Węgier" - pisał Trump na platformie Truth Social.

"Nigdy nie osiągnęliśmy takiego poziomu". Orban zachwycony relacjami z USA

Sam Orban na konferencji z Rubio stwierdził, że relacje węgiersko-amerykańskie są najlepsze od lat i pragnie kontynuować sojusz zawarty z Trumpem. - Nie pamiętam, kiedy relacje pomiędzy naszymi narodami były tak bliskie, przyjazne i zrównoważone. Nigdy w historii nie osiągnęliśmy takiego poziomu - ocenił.

Choć najnowsze sondaże sugerują, że ugrupowanie Orbana może stracić władzę na rzecz centrowej partii TISZA, Rubio wyraził nadzieję, że Fidesz zdoła ponownie przekonać do siebie wyborców. - Nie będę spekulował na temat przyszłości. To, co się wydarzy, zależy od Węgrów. Ale, bez zbędnego słodzenia, powtórzę, że prezydent i premier mają bardzo bliską relację - mówił.

Zwrócił uwagę, że dzięki bliskiej współpracy Orbana z administracją Trumpa, Węgry zostały wyłączone z sankcji nałożonych przez USA na rosyjski sektor energetyczny. - Ta relacja (Trumpa i Orbana) jest podporą decyzji prezydenta i będzie nią tak długo, jak długo jest czynnikiem w stosunkach dwustronnych obu państw - zauważył Rubio.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Według większości lutowych sondaży, opozycyjna partia TISZA, na czele której stoi kandydat na premiera Peter Magyar, ma kilkunastopunktową przewagę nad Fideszem. Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań 21 wynika ponadto, że aż 60 proc. społeczeństwa pragnie publicznej debaty między kandydatami.

