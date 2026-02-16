Ukraiński resort obrony podał w poniedziałkowym komunikacie, że skala rosyjskich ataków rakietowych od początku inwazji Kremla w lutym 2022 roku osiągnęła najbardziej intensywny poziom.

W obliczu tak gwałtownej, rosyjskiej ofensywy, ukraińskie ministerstwo zapewniło, że pracuje nad przyspieszeniem dostaw rakiet MIM-104 Patriot. Jak czytamy w oświadczeniu, są one "najskuteczniejszym zestawem rakiet przeciwlotniczych znajdującym się na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Ukrainy".

Rosyjskie ataki balistyczne. W Ukrainie padł rekord

Jak dodał resort, podczas ostatniego spotkania Grupy Ramstein - specjalnej jednostki powołanej przy NATO w celu koordynowania nowych dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy - uzgodniono pilne dostawy rakiet z magazynów jej europejskich sojuszników.

Skala rosyjskich ataków jest w rzeczywistości dużo większa. Jak informował z początkiem miesiąca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w styczniu Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 6000 dronów uderzeniowych, około 5500 bomb lotniczych i 158 pocisków różnego typu.

Ataki Federacji Rosyjskiej, w dużej mierze skoncentrowane na ukraińskim sektorze energetycznym, w połączeniu z atakiem zimy wciąż powodują liczne przerwy w dostawach prądu dla mieszkańców najbardziej narażonych terenów.

Tylko w zeszłym tygodniu na Ukrainę spadło około 1300 dronów uderzeniowych, ponad 1200 kierowanych bomb lotniczych i 50 rakiet - niemal wszystkie były balistyczne.

Rozmowy pokojowe w Genewie. Kolejna szansa na koniec wojny?

Nadzieja na zakończenie wojny w Ukrainie upatrywana jest w zapowiedzianych na wtorek i środę rozmowach pokojowych w Genewie, w których uczestniczyć będą delegacje Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Trójstronne negocjacje skupią się głównie na podziale terytorialnym, o czym poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Tym razem planujemy omówienie szerszego spektrum zagadnień, włącznie właśnie z głównymi kwestiami, które dotyczą terytoriów i pozostałych spraw - mówił.

Trzecia tura rozmów o tyle różni się od poprzednich zjazdów, że tym razem na jej czele stanie jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina - Władimir Miedinski. Jak zapowiadał w piątek Pieskow, jego obecność jest "konieczna" ze względu na omawianie kwestii terytorialnych, stanowiących dla Putina ostatni i najważniejszy element w negocjacjach.

Na niecały miesiąc przed czwartą rocznicą inwazji na Ukrainę liczba żołnierzy rosyjskich i ukraińskich poległych, rannych lub zaginionych w wyniku działań wojennych wyniosła 1,8 miliona - wynika z badania Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) w Waszyngtonie.

