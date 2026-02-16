Zwierzchnik cerkwi prawosławnej, patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl I w kazaniu na święto Ofiarowania Pańskiego zaapelował do wiernych, aby nie modlili się o rzeczy przyziemne takie jak podwyżka wynagrodzenia, poprawa sytuacji materialnej ani awans zawodowy.

- Nie należy modlić się o coś, co po prostu nie przystoi, by zostało spełnione: "zwiększ pensję", "pomóż zostać szefem", "pomóż kupić dom, samochód, wyjechać na wakacje" - powiedział cytowany przez Biełsat.

Według niego tego typu modlitwy nie mają szans na wysłuchanie. - To się nie uda, na takie prośby niebo nie odpowiada - stwierdził.

Cyryl wyjaśnił, że większe szanse na powodzenie mają modlitwy dotyczące "tego, co najważniejsze" - życia, wiary oraz relacji z bliskimi.

Rosja. Kontrowersje związane z Cyrylem I

Patriarcha Moskwy i Całej Rusi, który sprawuje swój urząd od 2009 roku, od lat budzi kontrowersje. Biełsat przypomina o śledztwach niezależnych rosyjskich i międzynarodowych mediów, które zwracały uwagę na posiadane przez niego dobra i jego styl życia.

W publikacjach wspominano o luksusowych nieruchomościach w Moskwie i poza nią, dostępie do jachtów i prywatnych samolotów, a także drogich zegarkach i przedmiotach luksusowych - czytamy.

Szczególne poruszenie wywołała oficjalna fotografia z 2012 roku, na której Cyryl I miał na ręku zegarek szwajcarskiej firmy Breguet warty ok. 30 tys. euro.

Cyryl był też wielokrotnie oskarżany o rzekomą współpracę z KGB w charakterze agenta o pseudonimie "Michajłow". W ocenie Feliksa Corleya, badacza archiwów radzieckich służb specjalnych, objęcie wysokiej godności w hierarchii cerkiewnej bez podjęcia współpracy z KGB nie byłoby dla niego możliwe.

Warto również przypomnieć, że zwierzchnik cerkwi prawosławnej popierał działania wojenne Rosji w Ukrainie nazywając je "jedynym słusznym wyborem". Według niego wojna między Rosją a Ukrainą została sprowokowana przez ingerencję Zachodu w sprawy "Świętej Rusi". Stwierdził też, że działania Rosji mają charakter obrony ojczyzny.

