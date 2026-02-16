Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę ambasadora USA Toma Rose'a na wypowiedź Radosława Sikorskiego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Szef MSZ-u stwierdził, że wsparcie Donalda Trumpa udzielone Karolowi Nawrockiemu podczas kampanii jest "całkowicie oburzające".

Ziobro wzywa ambasadora USA. "Von der Leyen szantażowała Polskę"

Według Ziobry Sikorski stosuje podwójne standardy i porównał poparcie udzielone przez prezydenta USA do decyzji Komisji Europejskiej, by wstrzymywać wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

ZOBACZ: Kłopoty Ziobry i Romanowskiego na Węgrzech? "Pojadą do Mińska albo Moskwy"

"Kiedy niemiecka szef UE von der Leyen szantażowała Polskę, mrożąc miliardy w funduszach, by obalić konserwatywny rząd i zainstalować Donalda Tuska jako premiera, dla Sikorskiego to nie była ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski i suwerenność" - przekazał Ziobro za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Gdy Donald Trump poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, a J.D. Vance naciska na równe traktowanie konserwatystów i prawdziwą wolność słowa w Europie - Sikorski atakuje to jako "całkowicie oburzające" i "kompletnie nieakceptowalne" - przekazał były minister sprawiedliwości.

Sikorski odpowiedział Ziobrze. "Wiem, że masz trudne chwile"

Ziobro zabiegał, by w mediach społecznościowych zwrócić uwagę ambasadora USA w Polsce. Tom Rose wcześniej ogłosił zerwanie relacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w związku z jego krytyczną opinią o Donaldzie Trumpie.

ZOBACZ: Amerykański ambasador odpowiedział Tuskowi. "Niewiele jest takich krajów"

"Panie Ambasadorze, czy to, co widzimy, to nie podwójne standardy? Szantaż UE jest okej, ale wsparcia Trumpa to 'ingerencja'" - napisał Ziobro w serwisie X.

Rose jak dotąd nie ustosunkował się do wpisu Ziobry. Zrobił to natomiast Radosław Sikorski, który skrytykował byłego ministra sprawiedliwości.

"Zbyszku, KE nie wskazywała, na kogo Polacy mają głosować, lecz stosowała mechanizm warunkowości uzgodniony przez rząd PiS. Wstrzymywała pieniądze dlatego, że brałeś pod but polskich sędziów" - przekazał szef polskiej dyplomacji.

"Wiem, że masz trudne chwile, ale zamiast skarżyć się do Amerykanów, zachowuj się jak mężczyzna" - zwrócił się do Ziobry Sikorski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni