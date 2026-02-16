Premier Norwegii Jonas Gahr Støre opowiedział o dyskusji z Donaldem Trumpem, do której doszło w styczniu. Wspominał, że był tuż po zejściu ze stoku narciarskiego, kiedy wysłał SMS-a do prezydenta USA. Odnosił się w nim do sporu o Grenlandię, prosząc o jego deeskalację. "Tak wiele dzieje się wokół nas, powinniśmy trzymać się razem w tym czasie" - przekazał.

Jak przekazał, Trump odpowiedział mu: "Drogi Jonasie. Skoro twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za zakończenie ośmiu wojen, nie czuję się już zobowiązany do myślenia wyłącznie o pokoju, choć ten zawsze będzie najważniejszy". Amerykański polityk argumentował, że zamierza skupić się na tym, co jest "dobre i słuszne dla Stanów Zjednoczonych".

- Tłumaczyłem mu (Trumpowi - red.), że to nie moja decyzja. To nie decyzja rządu. To całkowicie niezależny komitet. Nie da się tego zmienić - mówił Støre w rozmowie z "The Atlantic", odnosząc się do decyzji Komitetu Noblowskiego. Nadmienił, iż Trump nie akceptował tego tłumaczenia. - Powiedziałbym, że nie słucha na tej częstotliwości - stwierdził norweski premier.

W ocenie Støre'a reakcja prezydenta USA "tylko przenosi debatę na poziom, na którym nie rozwiązujemy problemów". Jak zdradził, odpisał amerykańskiemu prezydentowi: "Otrzymałem twoją odpowiedź. Nadal uważam, że warto ze sobą rozmawiać".

Trump we wspomnianej wiadomości zakwestionował również prawo Danii do sprawowania kontroli nad Grenlandią. "Dania nie jest w stanie chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami, a dlaczego w ogóle ma 'prawo własności'? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, wiadomo tylko, że ich statek dopłynął tam setki lat temu, ale my również mieliśmy tam statki" - stwierdził.

"Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych" - uzupełnił lider USA. Kilka dni wcześniej Trump ogłosił, że nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, by wzięły udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Cła miałyby dotknąć Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię. W czerwcu miałyby wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać - jak zapowiedział Trump - dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

