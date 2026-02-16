Polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce w poniedziałkowym, olimpijskim konkursie duetów. Zawody zostały przerwane po skoku Kacpra Tomasiaka w trakcie trzeciej serii. Powodem były pogarszające się warunki pogodowe, dlatego uwzględniono wyniki tylko z dwóch pierwszych serii.

Polska ekipa zdobyła w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo już cztery medale. Oprócz skoczków srebro wywalczył panczenista Władimir Semirunnij na dystansie 10 000 m.

Biało-czerwoni w składzie Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak ulegli jedynie reprezentacji Austrii. Konkurs duetów wygrali Jan Hoerl i Stephan Embacher. Brąz wywalczyli z kolei Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii.

Paweł Wąsek skoczył 133,5 m i 129,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m i 135,5 m. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Austriacy zdobyli 568,7 pkt. Trzeci Norwegowie wywalczyli 538,0 pkt.

Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy, szóste - Japończycy, siódme - Szwajcarzy, a ósme - Amerykanie.

Mamy kolejny medal na igrzyskach we Włoszech. Srebro dla skoczków

- Liczyłem, że odwołają trzecią serię. Słyszałem wypowiedzi, że na rozbiegu byłem wolniejszy o trzy kilometry. Naprawdę nie dało się z tego coś skoczyć - powiedział Tomasiak na antenie Eurosportu. - To niesamowite. To jeszcze do mnie nie dotarło. To piękna sprawa po ciężkim sezonie, który tyle razy załamał mnie na skoczni - uzupełnił Wąsek.

To trzeci medal na tegorocznych igrzyskach dla 19-letniego Kacpra Tomasiaka. - Nie było takiej historii w skokach. Adam Małysz i Kamil Stoch zdobywali po dwa medale na igrzyskach, Kacper jest tym pierwszym, który zdobył trzy - mówił na gorąco na antenie Polsat News dziennikarz Interii Sport Tomasz Kalemba.

Dziennikarz przytoczył również historię Pawła Wąska. - On miał bardzo słaby sezon. Wydawało się, że może nie pojechać na igrzyska, ale trener Maciej Maciusiak miał na niego plan, wycofał go z zawodów. Ten trenował, a teraz będzie stał na podium. To jest tak samo niesamowita historia, jak Kacpra - tłumaczył Kalemba.

Srebro dla polskich skoczków. Gratulacje od polityków

Sukcesu polskim skoczkom pogratulowali politycy na platformie X. "Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji! Brawo Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Gratulacje" - napisał prezydent RP Karol Nawrocki.

Jeszcze jeden medal biało-czerwonych do kolekcji!

Brawo Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek! Gratulacje 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) February 16, 2026

"Wreszcie szczęście po naszej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!" - skomentował premier Donald Tusk.

Wreszcie szczęście po naszej🇵🇱stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!👏👏👏 — Donald Tusk (@donaldtusk) February 16, 2026

"Konkurs pełen emocji! Trzeci medal dla Polski w skokach narciarskich i trzeci Kacpra Tomasiaka - wywalczony razem z Pawłem Wąskiem. Jesteście wielcy! Podziękowania za piękną walkę o medal dla Polski! Duma!" - przekazał minister sportu Jakub Rutnicki.

Olimpijski konkurs duetów. 17 reprezentacji na starcie

W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w trzeciej miało skakać osiem najlepszych duetów. Od Calgary do Pekinu - przez dziesięć kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich - w skokach narciarskich rozgrywano zawody drużynowe. We Włoszech zastąpiono je duetami.

Konkursy duetów są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Kacper Tomasiak z trzema medalami na jednych IO. Przeszedł do historii

Kacper Tomasiak został czwartym polskim sportowcem, który w jednych igrzyskach olimpijskich wywalczył trzy medale. W Predazzo sięgnął po dwa srebrne i brązowy.

Wcześniej w jednej edycji zimowych igrzysk trzy medale wywalczyła tylko Justyna Kowalczyk, która w 2010 roku w Vancouver triumfowała w biegu narciarskim na bieg na 30 km techniką klasyczną, była druga w sprincie techniką klasyczną oraz trzecia w biegu łączonym 2x7,5 km.

Z kolei w letnich igrzyskach w 1964 roku w Tokio Irena Szewińska zdobyła złoto w sztafecie 4x100 m oraz srebrne medale w biegu na 200 m i skoku w dal.

W 2004 roku w Atenach w jej ślady poszła pływaczka Otylia Jędrzejczak, która zwyciężyła na 200 m stylem motylkowym, a była druga na dwukrotnie krótszym dystansie i na 400 m st. dowolnym.

19-letni Tomasiak, olimpijski debiutant, na skoczniach w Predazzo zaczął od srebra na mniejszym obiekcie, później był trzeci na dużym, a w poniedziałek powiększył dorobek o srebro w konkursie duetów.

