Kreml uderza w Semirunnija i sportowców-emigrantów. "Czysta zdrada"

Rosyjscy sportowcy, którzy zrzekli się obywatelstwa, powinni zostać pozbawieni wszystkich tytułów i otrzymać zakaz wjazdu do Rosji - stwierdził rosyjski minister sportu Michaił Diegariow. Jednym z ukaranych w ten sposób sportowców mógłby stać się reprezentujący Polskę Władimir Semirunnij. - Pozbawić wszystkiego, wjazdu do kraju i prawa do korzystania z naszych obiektów - wezwał Dieagariow.

Rosyjski minister sportu zapowiedział sankcje dla sportowców zmieniających obywatelstwo

- Jeśli rosyjski sportowiec zrzeka się obywatelstwa, aby móc uczestniczyć w zawodach międzynarodowych, należy mu zakazać wjazdu do kraju i pozbawić go wszystkich tytułów, ponieważ takie działania stanowią czystą zdradę - powiedział rosyjski minister sportu w audycji "Centralnyj Kanał".

 

- Czyli tutaj ich karmimy, edukujemy, zapewniamy im trenerów, bazy, a oni rzucają paszport i odchodzą - stwierdził Diegariow i zapowiedział podjęcie działań, które nałożą na sportowców zakazy.

 

- Pozbawić wszystkiego, wjazdu do kraju i prawa do korzystania z naszych obiektów. I my to zrobimy - zapowiedział polityk.

Semirnunnij pozbawiony tytułów? Minister sportu Rosji grzmi 

Jedną z osób, które mogłyby zostać objęte ewentualnymi zmianami w rosyjskim prawie jest reprezentujący Polskę Władimir Semirunnij. 24-latek podczas zimowych igrzysk w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo zdobył srebrny w łyżwiarstwie szybkim na 10 tys. metrów.

 

Semirunnij urodził się i wychował w Jekaterynburgu i reprezentował Rosję w międzynarodowych rozgrywkach do 2022 r. Po napaści Rosji na Ukrainę wyjechał z Rosji do Polski i odtąd reprezentuje biało-czerwone barwy.

 

Decyzją MKOl-u Rosja nie mogła wystawić reprezentacji podczas zimowych igrzysk. Trzynaścioro rosyjskich sportowców, po wcześniejszej weryfikacji aktywności pod kątem poparcia dla rosyjskiej agresji, uczestniczy w igrzyskach pod neutralną flagą.

 

 

 

