Niedobory kadrowe w rosyjskich służbach znacząco pogłębiły się w czasie trwającej już blisko cztery lata wojny w Ukrainie. Częsta rotacja personelu spowodowana niskim wynagrodzeniem zarówno dla szeregowych, jak i wysoce wykwalifikowanych pracowników, wprowadza do jednostek coraz większy chaos.

Problem ten stał się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Dumy Państwowej. Aby zapobiec dalszym problemom związanym z wakatami, minister ds. sytuacji nadzwyczajnych Aleksandr Kurenkow postanowił obsadzić podległe mu jednostki straży pożarnej poborowymi - podała kremlowska agencja TASS.

Poborowi do straży pożarnej? Niedobory w rosyjskich służbach porażają

Jak wspomniał Kurenkow, "osobną kwestią jest rekrutacja poborowych do jednostek reagowania Federalnej Straży Pożarnej". - Inicjatywa ta została już zatwierdzona przez Ministerstwo Obrony - uzupełnił, nadmieniając, że jeśli propozycja ta otrzyma aprobatę Władimira Putina, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich poprawek do federalnej ustawy o bezpieczeństwie pożarowym.

W tej kwestii minister liczy na przychylność zasiadających w Dumie. Braki w kadrach nie dotyczą jednak wyłącznie rosyjskich strażaków. Wcześniej niedobory zgłaszało już między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Federalna Służba Więzienna. Byli pracownicy tych instytucji zaznaczają, że zrezygnowali ze swoich dotychczasowych funkcji ze względu na wyższe wynagrodzenie za walkę na froncie.

Rosyjscy poborowi zmuszani do podpisywania kontraktów z wojskiem

Jak pisze niezależny od Kremla portal Ważnyje istorii, historie poborowych siłowo zmuszanych do pełnienia poszczególnych funkcji w czasie wojny są dramatyczne. W styczniu w "pociągu tortur" znalazło się ponad 100 poborowych, których zastraszano i poniżano, aby podpisali kontrakty wojskowe. Podobne sytuacje powtarzały się również latem ubiegłego roku.

Według rodzin żołnierzy podczas ponad tygodniowej izolacji w pociągu poborowi nie mieli zapewnionej toalety i byli poddawani przemocy. Część z nich ostatecznie zdecydowała się na podpisanie kontraktów. Zdaniem serwisu praktyka masowego zmuszania poborowych do wypełniania kontraktów nabrała na sile wraz z rozpoczęciem inwazji. Pierwszy wyrok skazujący zapadł w tej sprawie dopiero w 2026 roku.

