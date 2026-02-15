Wcześniejsze prognozy zapowiadały ochłodzenie w nocy z 13 na 14 lutego. Jednak największego chłodu należy spodziewać się od poniedziałku do środy. Polska wyraźnie podzieli się na bardzo mroźny wschód i nieco cieplejszy zachód. Niskie temperatury będą szczególnie odczuwalne nocą. Dodatkowo należy spodziewać się przechodzących z zachodu opadów, które mogą powodować gołoledź.

Noc z poniedziałku na wtorek. Gdzie mróz będzie największy?

Już 16 lutego w Polsce zapanują mrozy. Najzimniej będzie na wschodniej ścianie kraju. W poniedziałek temperatura maksymalna w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim utrzymywać się będzie na poziomie 8-10 st. Celsjusza poniżej zera. W nocy może spaść nawet do -21 st. Celsjusza.

Zdecydowanie cieplej będzie na zachodzie. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim temperatura w ciągu dnia wyniesie od -1 do 3 st. Celsjusza. W nocy będzie chłodniej: od -12 do -3 st. Celsjusza.

W pasie centralnym temperatury uplasują się na średnim poziomie w stosunku do ciepłego zachodu i mroźnego wschodu. Należy spodziewać się od -2 do -8 st. w ciągu dnia i od -9 do -17 st. nocą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał już ostrzeżenie o silnych mrozach dla wschodu kraju na poniedziałkowy poranek. Warto śledzić komunikaty na bieżąco, aby dostosować plan do warunków pogodowych.



Wtorek i środa przyniosą zmianę. Śnieg, deszcz i ryzyko gołoledzi

Aktualne prognozy IMGW zaprezentowane na modelu IMGW-PIB nie przewidują większych opadów w poniedziałek. Miejscami mogą wystąpić tylko w województwie podlaskim, zachodniopomorskim, lubuskim oraz podkarpackim i małopolskim. Znacznie więcej pojawi ich się we wtorek.

"Zachmurzenie małe, od zachodu kraju wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu i deszczu ze śniegiem" - informuje IMGW.

Front opadowy będzie wsuwał się w głąb kraju od zachodu. Dlatego właśnie w województwach graniczących z Niemcami należy spodziewać się opadów na poziomie 2,0-3,1 mm. Na Pomorzu spadnie 1,7-1.8 mm deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu do 2,4 mm, wyjąwszy Śląsk, gdzie może spaść nawet 4,4 mm deszczu i deszczu ze śniegiem. W związku z ujemnymi temperaturami nocą i nad ranem w całym kraju należy spodziewać się gołoledzi.

IMGW Prognoza synoptyczna średnioterminowa na 6 dni

Czy to ostatni atak zimy? Co dalej po 18 lutego

Niestety prognozy nie przewidują szybkiego nadejścia ciepłej wiosny. Temperatury wciąż będą wzrastać tylko nieznacznie powyżej zera. Po kilku dniach nieznacznego ocieplenia ponownie nadejdą chłody. Nie będą już to ekstremalne mrozy, ponieważ coraz dłuższe dni ograniczają wychładzanie powietrza. Niemniej na odwieszenie płaszczy do szafy trzeba będzie poczekać najpewniej do połowy marca.

Prognozy pogody wskazują na nadejście silnych mrozów od poniedziałku do środy

red / polsatnews.pl