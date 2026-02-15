"Zamaskowany atak" Ukraińców. Rosjanie bronili się całą noc

Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały rosyjskie instalacje naftowe w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Czarnym - poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli lokalnej administracji, którzy piszą o "zmasowanym ataku". Rosjanie bronili się od późnego wieczora przez całą noc.

Mapa z zaznaczonymi czerwonymi strzałkami pokazującymi kierunki ataków na obiekty związane z eksportem ropy naftowej, z powiększeniem na uszkodzony terminal naftowy.
Atak na Kraj Krasnodarski

Na skutek ataku przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę uszkodzone miały zostać obiekty związane z eksportem ropy naftowej, w tym magazyn oraz terminal naftowy.

Ukraina-Rosja. Atak dronowy na Kraj Krasnodarski

"Kraj Krasnodarski doznał zmasowanego ataku (...), który trwał od późnego wieczora przez całą noc" - napisał na Telegramie szef lokalnej administracji Benjamin Kondratiew.

 

"Zgodnie z aktualnymi informacjami dwie osoby zostały ranne" - dodał. 

 

ZOBACZ: Zełenski wzywa USA do reakcji na rosyjskie naloty. Biały Dom: Prezydent Trump nie jest zaskoczony

 

Jak przekazał, ataki odpierane były od późnego wieczora przez całą noc. 

Komunikat rosyjskiego MSZ. Zestrzelono 88 dronów

Rosyjskie MSZ podało w komunikacie systemy obrony powietrznej zniszczyły 88 bezzałogowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy nad regionami Rosji i Morzem Czarnym w ciągu dwóch godzin. 

 

Według opublikowanego przez rosyjską dyplomację raportu do zestrzeleń miało dojść w sobotę między godz. 19 a 21 czasu moskiewskiego m.in. nad obwodami astrachańskim, briańskim, wołgogradzkim, Republiki Adygei, nad wodami Morza Azowskiego oraz Morza Czarnego i Krajem Stawropolskim. 

 

ZOBACZ: Eksplozje w Moskwie. Lotniska wstrzymały pracę, brak prądu i wody

 

Zgodnie z informacją sztabu odpowiedzialnego za działania kryzysowe, do likwidacji pożaru, do którego doszło po ataku, zaangażowano 126 osób i 34 pojazdy gaśnicze ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Rosji.

 

Terminale naftowe w Kraju Krasnodarskim były kilkukrotnie atakowane przez ukraińskie drony m.in. w grudniu 2025 roku. 

 

Kondratiew przekazał też, że w Soczi w wyniku odparcia ataku uszkodzony został prywatny dom. 

 

