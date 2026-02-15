Słowacki premier Robert Fico spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Po spotkaniu powiedział, że Słowacja chciałaby kupić dodatkowo cztery samoloty F-16.

Wcześniej Fico zamówił partię 14 myśliwców, z których część już dotarła do kraju.

Robert Fico po rozmowie z Marco Rubio. Padły słowa o sojusznikach

Szef słowackiego rządu przyznał, że stawia na suwerenność Słowacji. Z tego względu opieranie obronności na pomocy sojuszników z Polski, Czech i Węgier jest jego zdaniem "wstydliwe".

Robert Fico ma szeroko zakrojone plany dotyczące współpracy z Amerykanami, które obejmują budowę elektrowni jądrowej. Premier Słowacji przyznał, że w tej kwestii ma nadzieję na umowę z amerykańską firmą Westinghouse.

Słowacja wzmacnia współpracę z USA. Fico o budowie bloku jądrowego

- Jesteśmy bardzo zainteresowani stworzeniem międzynarodowego konsorcjum pod przewodnictwem amerykańskiego partnera, które zagwarantowałoby Słowacji możliwość budowy kolejnego bloku jądrowego o mocy 1200 megawatów do 2040 roku. Z niecierpliwością oczekujemy podpisania konkretnych umów z Westinghouse w przyszłym roku - zapowiedział szef słowackiego rządu.

ZOBACZ: "Kłamstwa". Fico zaprzecza doniesieniom na temat jego rozmowy z Trumpem

Polityk zapowiedział także udział w ewentualnych wspólnych rozmowach krajów Grupy Wyszehradzkiej ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach współpracy energetycznej. Zaproponował również Amerykanom swoją pomoc w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą.

- Jeśli Słowacja może pomóc w jakichkolwiek inicjatywach pokojowych, które doprowadzą do zakończenia tej wojny, jesteśmy w pełni gotowi - podkreślił Fico.

Premier Słowacji o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi

Podczas wspólnej konferencji, która zwieńczyła spotkanie z przedstawicielem USA, Fico podkreślił także wagę wzajemnych stosunków Stanów Zjednoczonych i Słowacji.

- To niezwykle ważne, aby Stany Zjednoczone i Republika Słowacka szanowały się wzajemnie, działały jak sojusznicy, gdy mają wspólne interesy, oraz negocjowały i poszukiwały wspólnych rozwiązań, gdy mają odmienne poglądy - podsumował.

ZOBACZ: Europejskie tournée Rubio. Na trasie sąsiedzi Polski

Marco Rubio docenił stanowisko premiera Słowacji. Podkreślił, że podejście słowackiego rządu do sprawy wojny w Ukrainie jest "bardzo ważne" dla Stanów Zjednoczonych, na przykład ze względu na bliskość geograficzną obu krajów.

Sekretarz stanu USA przychylnie ocenił również stanowisko Bratysławy dotyczące obrony jej własnych interesów narodowych. Według niego Stany Zjednoczone oczekują, że wszystkie kraje będą działać w podobny sposób. Zdaniem USA, jak przekazuje Marco Rubio, ważne jest posiadanie silnych partnerów w NATO, ponieważ w ten sposób sojusz jest silniejszy.

