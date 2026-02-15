"Węgrzy mają dość premiera Viktora Orbana, ale wsparcie Donalda Trumpa może uratować mu skórę" - ocenił w artykule opublikowanym w niedzielę przez dziennik "Guardian" Andras Biro-Nagy, ekspert Centrum Nauk Społecznych ELTE w Budapeszcie i dyrektor ośrodka Policy Solutions.

Po 16 latach nieprzerwanej władzy premier Victor Orban musi zmierzyć się z wyzwaniem, które czeka go w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Rozdrobnioną opozycję zjednoczyła partia TISZA, a zdaniem eksperta prawie połowa Węgrów deklaruje obecnie chęć zmiany rządu.

Wybory na Węgrzech 2026. Ekspert o szansach Victora Orbana

"Wielu wyborców wciąż wątpi, że zmiana jest w zasięgu ręki. Frustracja związana z Orbanem może nie wystarczyć, by przezwyciężyć strach przed nieznanym" - zauważa Andras Biro-Nagy.

Jednocześnie analityk zwraca uwagę na ważny aspekt, który może mieć wpływ na wynik nadchodzącego starcia obu partii - wsparcie Stanów Zjednoczonych, o którym wielokrotnie mówił Victor Orban.

ZOBACZ: Zwrot na Węgrzech, media piszą o lęku przed rosyjskim wpływem. Podano wynik sondażu

"Orban ma coś, z czym jego rywal nie może się równać - wiatr w żagle wiejący z Waszyngtonu" - podkreśla ekspert.

Kampania obecnego premiera obfitowała, jak dodaje Andras Biro-Nagy, w "przechwałki" Orbana dotyczące utrzymywania dobrych stosunków z USA, Rosją i Chinami. Jednym z elementów jego agendy ma być podkreślanie wsparcia silnych sojuszników, które mogłoby zostać utracone po niekorzystnym dla niego wyniku wyborów.

Fidesz czy TISZA? Victor Orban zmierzy się z liderem opozycji Peterem Magyarem

"Celem nie jest mobilizacja nadziei, ale jej stłumienie - upewnienie się, że wyborcy postrzegają urnę wyborczą nie jako szansę na zmianę, lecz jako ryzyko" - tłumaczy Andras Biro-Nagy.

"(Orban - red.]) ostrzega, że niezależnie od ich niezadowolenia, Węgry mogą znaleźć się w jeszcze gorszej sytuacji. W obliczu wojny w Europie, migracji, wojen kulturowych i geopolitycznych wstrząsów, Orban głosi przesłanie: żyjemy w epoce zagrożenia, a zmiana na szczycie to ryzyko, na które kraj nie może sobie pozwolić" - podkreśla analityk.

ZOBACZ: Orban obawia się wyniku wyborów? Oskarżył Ukrainę

Tym, co według eksperta ma ośmielać Victora Orbana, jest stanowisko prezentowane przez Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy: jego sceptycyzm wobec Kijowa i gotowość do obwiniania go za wojnę z Rosją.

Ekspert o Orbanie: Zachowuje szansę na zwycięstwo

Węgierski analityk zwrócił też uwagę na odmienne strategie kampanijne obecnego rządu i opozycji. Peter Magyar skupia się na polityce krajowej - kosztach utrzymania czy usługach publicznych. W tym czasie przesłanie Orbana opiera się na podkreślaniu znaczenia sytuacji międzynarodowej i zapewnianiu, że tylko on może w tym nowym niebezpiecznym świecie swobodnie się poruszać.

ZOBACZ: Trump zachwycony Orbanem. Mówi o "nowych szczytach" i że "może zrobić to ponownie"

"Mimo że TISZA prowadzi w niezależnych sondażach, Orban zachowuje szansę na zwycięstwo" - przyznał Biro-Nagy.

"Największą szansą opozycji jest przekonanie rozczarowanych rządem, że mogą zaoferować wiarygodną alternatywę i realne usprawnienia w życiu codziennym. Orban chce, aby wyborcy uwierzyli, że największym zagrożeniem jest sama zmiana. Magyar chce, aby uwierzyli, że zagrożeniem tym jest stagnacja" - podsumował węgierski ekspert.

mar / polsatnews.pl / PAP