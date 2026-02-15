Komentując sprawę ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, Kaja Kallas wyraziła przekonanie, że kraje członkowskie nie są w stanie wskazać konkretnej daty aneksji. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, cytowana przez agencję Reutera, zaznaczyła w niedzielę, że nie należy się w tej sprawie łudzić.

- Przed nami jeszcze dużo pracy, a priorytetem i pilną potrzebą jest (...) pokazanie, że Ukraina jest częścią Europy - powiedziała Kallas.

Ukraińcy chcą przystąpić do UE. Wiceprzewodnicząca KE wyjaśnia. "Jeszcze dużo pracy"

Słowa polityczki padły w nawiązaniu do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wskazał, że jego kraj "potrzebuje daty" przystąpienia do UE. Powiedział przy tym, że termin przystąpienia do wspólnoty zależy od rezultatów rozmów ze wszystkimi partnerami.

Jak stwierdził Zełenski, Ukraina potrzebuje wiedzy, w jakim terminie zostanie przyjęta do UE ze względu na to, że "w przeciwnym razie Rosja będzie próbowała zablokować" te aspiracje "bezpośrednio lub za pośrednictwem innych krajów". Ukraiński prezydent stwierdził dodatkowo, że jego kraj "musi być technicznie gotowy do przystąpienia do UE w 2027 roku".

