Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że państwa członkowskie Rady Pokoju zobowiązały się do przekazania pięciu miliardów dolarów na pomoc humanitarną i odbudowę Strefy Gazy. Polityk zapowiedział w ten sposób we wpisie na Truth Social wyniki planowanego na czwartek spotkania Rady Pokoju w Waszyngtonie.

Amerykański przywódca przekazał też, że państwa członkowskie mają przeznaczyć tysiące żołnierzy na rzecz sił stabilizacyjnych.

Rada Pokoju przeznaczy miliardy dolarów. Donald Trump o "nieograniczonym" potencjale

"19 lutego 2026 roku ponownie spotkam się z Członkami Rady Pokoju w Instytucie Pokoju Donalda J. Trumpa w Waszyngtonie, gdzie ogłosimy, że państwa członkowskie zobowiązały się przekazać ponad 5 miliardów dolarów na pomoc humanitarną i odbudowę Strefy Gazy oraz zaangażowały tysiące osób do Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych i Lokalnej Policji w celu utrzymania bezpieczeństwa i pokoju dla mieszkańców Strefy Gazy" - napisał Trump. Zaznaczył jednocześnie, że palestyński Hamas musi dopełnić swoich zobowiązań i się rozbroić.

Prezydent USA oznajmił, że potencjał powołanej w styczniu nowej organizacji jest "nieograniczony" i że stanie się ona "najbardziej znaczącą instytucją międzynarodową w historii".

Dostali zaproszenie od Trumpa. Kto przybędzie na pierwsze spotkanie Rady Pokoju?

Czwartkowe spotkanie Rady Pokoju, na którym państwa mają ogłosić swój wkład w odbudowę Strefy Gazy będzie jednym z pierwszych oficjalnych aktów tej organizacji. Jak dotąd nie jest jednak jasne, kto będzie uczestniczył w spotkaniu. Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że jego kraj będzie reprezentowany przez szefa resortu spraw zagranicznych.

Choć większość państw europejskich nie przystąpiła dotąd do organizacji - wyjątkami są m.in. Węgry, Albania i Bułgaria - w ostatnich dniach swój udział w charakterze obserwatora zapowiedzieli przywódcy Rumunii, Włoch i Cypru.

