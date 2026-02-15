Rzecznik rządu Adam Szłapka w niedzielnej rozmowie z "Faktem" odniósł się do słów Karola Nawrockiego, który w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" stanowczo skrytykował działania koalicji rządzącej.

- W ciągu dwóch lat rząd Donalda Tuska odbudował to, co przez osiem lat rządów PiS zostało zniszczone - powiedział Szłapka, odnosząc się do słów prezydenta, który stwierdził m.in., że Koalicja Obywatelska "nie powinna czuć się stabilnie" na polskiej scenie politycznej.

Na antenie Polsat News Nawrocki zarzucił rządowi brak konsekwencji w realizowaniu swoich obietnic wyborczych. - Uważam, że po tym, co koalicja rządowa osiągnęła przez ostatnie lata, nie powinna czuć się stabilnie, bowiem zawód Polaków jest oczywiście wielki - mówił prezydent, przypominając m.in. kwestię realizacji tzw. "100 konkretów" rządu Donalda Tuska.

Nawrocki odniósł się również do wyników najaktualniejszych sondaży partyjnych, według których Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera. - Uważam, że po tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat, liderem nie powinna być - ocenił prezydent, wskazując, że sam jako głowa państwa stara się "mobilizować rząd do działania".

"Prezydentowi warto przypomnieć". Rzecznik rządu reaguje na słowa Nawrockiego

W programie Bogdana Rymanowskiego prezydent stwierdził także, że "przez wiele lat rządów pana premiera Donalda Tuska byliśmy wasalem Berlina albo Brukseli". Nawrocki przekonywał, że to za jego sprawą budowana jest silna relacja ze Stanami Zjednoczonymi.

Szłapka skomentował tę wypowiedź, mówiąc, że "dziś Polska, dzięki twardej i asertywnej postawie, realnie współkształtuje politykę europejską i skutecznie zabiega o swoje interesy".

- Panu prezydentowi warto natomiast przypomnieć znaczenie słowa "suwerenność" - powiedział rzecznik rządu. - Dobrze byłoby, aby sam o nim pamiętał, i wyjaśnił je swoim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, bo wyraźnie mają problem z jego zrozumieniem - dodał Szłapka.

