Po publikacji "Wall Street Journal" dotyczącej przebiegu ćwiczeń Hedgehog 2025, przeprowadzonych w maju ubiegłego roku w Estonii, głos zabrali ukraińscy żołnierze.

Według medialnych doniesień ukraińscy operatorzy dronów rozbili wojska NATO. W jednym ze scenariuszy grupa bojowa licząca kilka tysięcy żołnierzy, w tym brytyjska brygada i estońska dywizja, próbowała przeprowadzić natarcie. - Grupa bojowa NATO po prostu przemieszczała się bez żadnego kamuflażu, rozstawiając namioty i pojazdy opancerzone. Wszystko to zostało zniszczone - relacjonował jeden z uczestników, cytowany przez gazetę.

Ćwiczenia Hedgehog 2025. Relacje Ukraińców po rozbiciu NATO

Niedługo po publikacji "WSJ" w mediach społecznościowych 412. Brygady Nemesis i 427. Brygady Rarog, które stanowią część ukraińskich sił bezzałogowych pojawiły się relacje operatorów, którzy uczestniczyli w manewrach.

Według Ukraińców Europejczycy popełnili szereg błędów m.in. przesuwali dużą liczbę sprzętu w grupach, nie mieli odpowiedniego kamuflażu, a piechota nie podejmowała prób ukrycia się przed dronami. Słabym punktem była też weryfikacja dróg pod kątem ich zaminowania.

- Wykonaliśmy zadania mające na celu pokonanie i zniszczenie sił symulowanego wroga, minowaliśmy szlaki logistyczne i dostarczaliśmy różne towary do własnych jednostek. Wróg został wykryty przez załogę rozpoznawczą z powietrza w kompleksie Vector. Ukraiński zespół pokonał grupy ofensywne, które nie były gotowe do masowego ataku przez różne systemy bezzałogowców - mówił cytowany przez agencję Unian żołnierz o pseudonimie Nick.

"Technologia drastycznie się zmieniła i nadal zmienia pole bitwy. Ukraińskie jednostki chętnie dzielą się zdobytym doświadczeniem wojny dronów z zachodnimi partnerami. Ukraina jest maksymalnie zainteresowana wojskiem państw NATO, aby przemyśleć taktykę współczesnego pola walki i jak najszybciej, sprawnie przygotować się na rosyjskie zagrożenie" - podano na Facebooku 412. Brygady Nemesis.

"Brak zrozumienia współczesnego pola walki". Europa potrzebuje doświadczenia Ukrainy

Manewry miały wykazać, że Ukraina może pomóc Europie w dostosowaniu się do realiów współczesnego pola walki, co może przełożyć się na zwiększenia bezpieczeństwa.

Z ustaleń wynika, że Ukraińcy w trakcie ćwiczeń używali z zaawansowanego systemu Delta. "Zbiera informacje w czasie rzeczywistym z pola bitwy, wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy ogromnej liczby danych, identyfikuje cele i koordynuje uderzenia między dowództwem i jednostkami" - czytamy.

Maria Lemberg z ukraińskiej organizacji Aerorozwidka, która wspierała rozwój Delty uważa, że zbyt wielu członków NATO nadal wykazuje "fundamentalny brak zrozumienia współczesnego pola walki" i szkoli swoich żołnierzy "na podstawie doktryn i podręczników, które nie są dostosowane do dzisiejszych realiów".

