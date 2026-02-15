Polityczne przepychanki w PiS. Czy Karol Nawrocki założy własną partię?

Prezydent Karol Nawrocki, który gościł w niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", został zapytany o to, czy myśli o założeniu własnej partii politycznej. Stwierdził, że "absolutnie o tym nie myśli". - Mój kalendarz jest wypełniony ciężką pracą dla Polski. Mam cztery i pół roku prezydentury przed sobą - dodał Karol Nawrocki.

- Tyle dzieje się na arenie międzynarodowej, jest tyle zagrożeń dla Polski, tyle rzeczy, które muszę zrobić jako prezydent, tyle rzeczy, których muszę pilnować, że naprawdę jeśli myślę o czymkolwiek, to o tym, aby wszystkie te kryzysy, które są wokół mnie, pokonać z dobrem rezultatem dla Polaków - zadeklarował prezydent.

Karol Nawrocki odniósł się także do kwestii wewnętrznego sporu w Prawie i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że jest "bardzo wdzięczny" i "bardzo się cieszy" z tego powodu, że Jarosław Kaczyński poparł jego kandydaturę w wyborach prezydenckich, jednak stwierdził, że nie zamierza odnosić się do "polityki partyjnej w żadnym środowisku partyjnym".

Artykuł jest aktualizowany.

