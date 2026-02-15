Michaił Galuzin, cytowany przez agencję TASS, zadeklarował, że Rosjanie są w stanie wstrzymać naloty na Ukrainę w dniu, w którym zorganizowane zostaną ewentualne wybory w tym kraju. Dodał przy tym, że Moskwa "nie zniży się do poziomu Kijowa i pozwoli ludziom na Ukrainie w pełni korzystać z konstytucyjnie zagwarantowanych praw wyborczych oraz samodzielnie decydować o przyszłym rozwoju kraju".

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji podkreślił, że jednodniowe wstrzymanie broni może nastąpić, "jeśli reżim kijowski w końcu zdecyduje się na ten demokratyczny krok", jakim jest przeprowadzenie wyborów w kraju. Polityk ocenił przy tym, że póki co "nie mówi się" o podjęciu takich kroków na Ukrainie.

W rzeczywistości najnowsze doniesienia "Financial Times" wskazują na to, że Wołodymyr Zełenski planuje zorganizowanie w najbliższą wiosnę wyborów i referendum ws. porozumienia pokojowego z Rosją. W wywiadzie dla internetowego wydania "The Atlantic" ukraiński prezydent ocenił, że pomysł ten był wielokrotnie poruszany w Stanach Zjednoczonych, a jego inicjatorem był Kreml.

- Uznali, że to najprostszy i najszybszy sposób, żeby się mnie pozbyć. Dlatego uważam, że idea przeprowadzania wyborów podczas wojny była przede wszystkim stanowiskiem Rosji. Później po stronie amerykańskiej przejęła się ta inicjatywa - dodał Zełenski. - Jestem gotów przeprowadzić wybory, ale do tego potrzebujemy bezpieczeństwa. Gwarancje bezpieczeństwa, zawieszenie broni. Te rzeczy są konieczne i absolutnie jasne - podkreślił.

Wybory w Ukrainie. Rosyjski dyplomata zabrał głos. "Nie zniżymy się"

Jak zaznaczyła agencja TASS, wcześniej Władimir Putin zasugerował, że Moskwa jest gotowa rozważyć wstrzymanie ataków w głąb Ukrainy w dniu potencjalnych wyborów. Rosyjski przywódca wyraził wówczas przekonanie, że możliwość oddania głosu powinna przysługiwać także Ukraińcom mieszkającym w jego kraju, których ma być od 5 do 10 milionów.

- Oczywiście wypowiedzi Władimira Putina pozostają istotne, ale - jak już wspomniałem - jak dotąd nie mówimy o praktycznej organizacji wyborów w Ukrainie - skomentował Galuzin. - Chciałbym zwrócić uwagę na nasze doświadczenie. W marcu 2024 roku w Rosji odbyły się wybory prezydenckie, a lokale wyborcze (...) zostały otwarte - powiedział rosyjski wiceminister, sugerując, że głosowanie przebiegło pomyślnie nawet mimo że Kijów rzekomo "próbował na wszelkie możliwe sposoby" zakłócić przebieg głosowania.

