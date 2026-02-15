Europoseł Konfederacji Anna Bryłka w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od godz. 11

Europoseł Konfederacji Anna Bryłka w "Politycznym WF-ie z gościem". Program poprowadzą Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek. Transmisja od godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Grafika promująca program "Polityczny WF z gościem" z udziałem Anny Bryłki.
Europoseł Konfederacji Anna Bryłka w programie "Polityczny WF z gościem"

Czy Polska powinna przystąpić do unijnego programu obronnego SAFE? Co Unia Europejska zrobiła dobrze, a za co można ją ganić? Jak system handlu emisjami wpływa na nasz kraj i jego finanse? I dlaczego Korona Grzegorza Brauna ma problem, by wprost sformułować swój program? - na te pytania odpowie europoseł Konfederacji Anna Bryłka w programie "Polityczny WF z gościem".

 

"Polityczny WF z gościem" w niedzielę o 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.

 

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl
