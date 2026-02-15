Strefa 51, o której mówił Barack Obama, jest znana z licznych teorii spiskowych dotyczących Stanów Zjednoczonych. Były prezydent tego kraju zapewnił w podcaście Briana Tylera Cowena, że zgodnie z jego informacjami nie jest to miejsce, w którym są przetrzymywani obcy. - Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - powiedział.

ZOBACZ: Chaos na pokładzie i awaryjne lądowanie. Pasażerów wyprowadziła policja

W rozmowie opublikowanej na platformie YouTube Obama stwierdził, że istoty pozaziemskie "są prawdziwe", jednak nigdy nie miał okazji ich zobaczyć na własne oczy. W trakcie rozmowy były prezydent wyznał, że chciałby poznać odpowiedź na pytanie o to, "gdzie są kosmici". Nie rozwinął jednak swojej wypowiedzi, a Cohen go o to nie dopytał.

Barack Obama wierzy w istnienie kosmitów. "Są prawdziwi"

Jak przypomniał "New York Post", w przeszłości Obama wielokrotnie wypowiadał się na temat obcych. W 2021 roku w programie "The Late Late Show", prowadzonym przez Jamesa Cordena, polityk żartobliwie zasugerował, że istnieją granice tego, co może publicznie ujawnić na temat kosmitów.

Obama mówił wówczas także do różnych materiałów, których treść sugeruje, że kosmici istnieją. Chodzi m.in. o wyciekłe nagrania radarowe wykonane przed kilkunastoma laty przez drony Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych USA. W 2021 roku Pentagon opublikował dodatkowo trzy nagrania Marynarki Wojennej, które przedstawiały niezidentyfikowane obiekty na niebie.

ZOBACZ: Śmierć Aleksieja Nawalnego. Nowe ustalenia brytyjskich śledczych

- Prawdą jest to - i mówię poważnie - że istnieją nagrania i zapisy obiektów na niebie, które dokładnie nie wiemy, czym są - skomentował Obama. Polityk wyznał wówczas, że rząd USA nie był w stanie wyjaśnić pochodzenia niektórych anomalii ani przewidzieć ich zachowania podczas lotu.

Teorie o istnieniu kosmitów popularne w USA. Amerykanie badają "niewyjaśnione zjawiska"

Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem debaty publicznej w USA oraz badań rządowych instytucji. Pentagon powołał specjalny zespół (AARO) badający przypadki niewyjaśnionych zjawisk. Swój zespół powołała też NASA, a przed komisją Izby Reprezentantów odbyło się kilka wysłuchań na ten temat.

ZOBACZ: "Bombowy cyklon" uderzy w weekend Dnia Prezydenta? Niespokojnie w USA

W pierwszym z nich były członek AARO i były funkcjonariusz wojskowych służb wywiadowczych, David Grusch, powiedział m.in., że władze USA od dekad ukrywają kontakty z istotami pozaziemskimi i prowadzą specjalny program poszukiwania wraków pojazdów obcych. Jego były szef Sean Kirkpatrick przeczył jego słowom, a dotychczasowe raporty AARO mówiły o braku dowodów na to, by za badanymi zjawiskami stały pozaziemskie technologie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni