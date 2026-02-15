O akcji poinformowało Caritas Polska w sobotnim komunikacie w mediach społecznościowych. Jak wskazano, w niedzielę w parafiach w całej Polsce odbędzie się ogólnopolska zbiórka pieniędzy na rzecz osób dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie. "To realne wsparcie dla rodzin i dzieci, mierzących się z trudną rzeczywistością wojny oraz osób próbujących przetrwać czas zimy i niepewności" - wskazano.

Pieniądze będą zbierane we wszystkich świątyniach katolickich po mszach świętych. Wówczas zainteresowani będą mieli możliwość przekazania wybranej kwoty do puszek. Następnie zgromadzone środki trafią do Caritasu, a potem zostaną przekazane poszkodowanym w wojnie.

Kościoły zbierają pieniądze dla Ukrainy. Z inicjatywą wyszła archidiecezja krakowska

W kilku diecezjach podobna inicjatywa odbyła się w minionych tygodniach. Pierwszą zbiórkę w kościołach archidiecezji krakowskiej 1 lutego zorganizował kard. Grzegorz Ryś. Wyjaśnił wówczas, że z prośbą o pomoc zwrócił się do niego zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Apel wystosował także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, który 5 lutego zwrócił się do biskupów z prośbą o pomoc dla Ukraińców. Podkreślił, że sytuacja w ich kraju jest "dramatyczna". Z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną wiele obiektów w Ukrainie - w tym także domów i lokali mieszkalnych - jest odciętych od prądu i ogrzewania.

Jak poinformowała krakowska kuria, ze zbiórki w kościołach archidiecezji i z wpłat na konto diecezjalnego Caritasu zebrano 5 mln 740 tys. zł. Za te pieniądze kupiono i przekazano potrzebującym m.in. 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania i kilkanaście ton żywności.

Zgodnie z decyzją administratora apostolskiego archidiecezji łódzkiej biskupa Zbigniewa Wołkowicza tego samego dnia co w Krakowie podobna zbiórka odbyła się we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej. 8 lutego zbiórkę do puszek w parafiach i kościołach rektoralnych w archidiecezji warszawskiej ogłosił również abp Adrian Galbas, a w archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.

"Dramatyczna" sytuacja w Ukrainie. Mieszkańcy odcięci od prądu i ogrzewania

Caritas Polska współpracuje z Caritas-Spes Ukraina w prowadzeniu Punktów Niezłomności, w których można się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, a także naładować telefon, by zadzwonić do bliskich. Każdego dnia wydawanych jest w nich ponad tysiąc gorących posiłków i napojów (kawa, herbata), które pomagają się rozgrzać. Można tam również otrzymać pomoc rzeczową: śpiwory, koce, odzież termiczną, które pozwalają przetrwać mrozy w zimnych domach.

Punkty prowadzone są w Kijowie, Charkowie, Odessie, Chersoniu, Biłozerce, Czernihowie, Słowiańsku, Sumach, Pawłogradzie, Kamieńsku, Czerkasach, Zaporożu, Nikopolu i w Konotopie.

