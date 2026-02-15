Przedsięwzięcie Grand Paris Express ma pochłonąć w sumie 42 miliardy euro. Projekt wzbogaci stolicę Francji o sieć, która zmieni jej funkcjonowanie. Paryż przestanie być miastem, w którym komunikacja zbiorowa rozchodzi się od centrum. Trasa łącząca przedmieścia pierścieniem wokół aglomeracji wpłynie na rynek pracy, usługi czy budownictwo mieszkalne.

200 kilometrów pod ziemią. Tego Europa jeszcze nie widziała

Docelowo w projekcie wybudowanych zostanie 200 kilometrów torów i powstanie 68 stacji, z których codziennie korzystać będą trzy miliony osób. W zasięgu 10. minut spacerem od przystanków mają być setki uczelni, obiektów kultury i placówek medycznych. Po finalizacji z Wersalu do lotniska Orly będzie można dotrzeć w pół godziny zamiast półtorej.

Oto harmonogram powstawania nowych linii:

18 - cztery przystanki jeszcze w 2026 r., kolejne cztery rok później (połączą Universite Paris-Saclay z lotniskiem Orly) i jeszcze cztery do 2030 r.

15 - (kluczowa, mająca po finalizacji otoczyć Paryż pierścieniem) - 16 stacji w 2027 r. i 20 kolejnych w 2031 r.

17 - na trasie Saint-Denis-lotnisko De Gaulle'a będą oddawane do użytku w latach 2027, 2028 i 2030,

16 (łączy się z 15 i 17) - lata 2027-2028

Bez maszynisty i trzy razy szybciej

Wszystkie nowe odcinki Grand Paris Express będą obsługiwane przez zautomatyzowane pociągi jadące z prędkością ok. 60 km/h. Tradycyjne metro paryskie takich osiągów nie zapewni. Obecnie podróżuje się nim w tempie 21-27 km/h, a na szybkość wpływa gęsta sieć stacji i konieczność obsługi pociągów przez maszynistów.

"W 100 proc. automatyczna i w 100 proc. elektryczna linia 18 zapewni wysoką jakość usług dzięki automatycznemu systemowi sterowania, który skróci odstęp między pociągami metra do 90 sekund w godzinach szczytu" - podaje producent taboru, firma Alstom.

Sieć Grand Paris Express ma odmienić komunikację w stolicy Francji

Metro przyszłości z "cyfrowym bliźniakiem"

Jednym z nowych rozwiązań wykorzystanych w realizacji Grand Paris Express jest wprowadzenie "cyfrowego bliźniaka". To wirtualna replika infrastruktury umożliwiająca inżynierom dostęp do dokładnej kopii miejsca konstrukcji, co pozwala na lepszy nadzór.

Również od strony ekologicznej jest to innowacyjne przedsięwzięcie. 90 proc. systemu powstanie z niskoemisyjnego betonu, do konstrukcji części torów użyta będzie stal z recyklingu. Środowisku służyć ma ograniczenie uciążliwości budowy, która musi spełniać odpowiednie normy (ograniczenie hałasów i kurzu, recykling wody i ścieków).

To, jak uda się realizacja Grand Paris Express, może zaważyć na pojawieniu się nowych koncepcji w światowym transporcie. Rozmach inicjatywy umieszcza ją obok innych megaprojektów tego typu, jak np. zautomatyzowany, zapewniający prędkości rzędu 100 km/h system SRL w australijskim Melbourne (wart nawet 58 miliardów dolarów).

