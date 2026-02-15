200 kilometrów nowych linii. Największy projekt metra w Europie nabiera kształtów

Technologie

To będą kluczowe dwa lata dla jednego z najambitniejszych projektów komunikacyjnych na świecie. Kolejne otwarcia odcinków i testy przybliżają Paryż do pełnej realizacji Grand Paris Express, rozbudowy systemu metra, która ma zapewnić szybkie podróże po metropolii i nową twarz 13-milionowej aglomeracji.

Ludzie czekający na peronie metra w Paryżu, widoczny pociąg i tablice informacyjne.
iStock
Wiadukt nad torami metra w Paryżu

Przedsięwzięcie Grand Paris Express ma pochłonąć w sumie 42 miliardy euro. Projekt wzbogaci stolicę Francji o sieć, która zmieni jej funkcjonowanie. Paryż przestanie być miastem, w którym komunikacja zbiorowa rozchodzi się od centrum. Trasa łącząca przedmieścia pierścieniem wokół aglomeracji wpłynie na rynek pracy, usługi czy budownictwo mieszkalne. 

200 kilometrów pod ziemią. Tego Europa jeszcze nie widziała 

Docelowo w projekcie wybudowanych zostanie 200 kilometrów torów i powstanie 68 stacji, z których codziennie korzystać będą trzy miliony osób. W zasięgu 10. minut spacerem od przystanków mają być setki uczelni, obiektów kultury i placówek medycznych. Po finalizacji z Wersalu do lotniska Orly będzie można dotrzeć w pół godziny zamiast półtorej. 

 

ZOBACZ: Polacy kochają nowe technologie i znów to udowodnili

 

Oto harmonogram powstawania nowych linii: 

  • 18 - cztery przystanki jeszcze w 2026 r., kolejne cztery rok później (połączą Universite Paris-Saclay z lotniskiem Orly) i jeszcze cztery do 2030 r. 
  • 15 - (kluczowa, mająca po finalizacji otoczyć Paryż pierścieniem) - 16 stacji w 2027 r. i 20 kolejnych w 2031 r. 
  • 17 - na trasie Saint-Denis-lotnisko De Gaulle'a będą oddawane do użytku w latach 2027, 2028 i 2030,  
  • 16 (łączy się z 15 i 17) - lata 2027-2028 

Bez maszynisty i trzy razy szybciej  

Wszystkie nowe odcinki Grand Paris Express będą obsługiwane przez zautomatyzowane pociągi jadące z prędkością ok. 60 km/h. Tradycyjne metro paryskie takich osiągów nie zapewni. Obecnie podróżuje się nim w tempie 21-27 km/h, a na szybkość wpływa gęsta sieć stacji i konieczność obsługi pociągów przez maszynistów. 

 

ZOBACZ: Apple przez prawie pół roku naprawiało irytujący błąd. Koniecznie pobierzcie aktualizację

 

"W 100 proc. automatyczna i w 100 proc. elektryczna linia 18 zapewni wysoką jakość usług dzięki automatycznemu systemowi sterowania, który skróci odstęp między pociągami metra do 90 sekund w godzinach szczytu" - podaje producent taboru, firma Alstom. 

Sieć Grand Paris Express ma odmienić komunikację w stolicy Francji
Sieć Grand Paris Express ma odmienić komunikację w stolicy Francji

Metro przyszłości z "cyfrowym bliźniakiem" 

Jednym z nowych rozwiązań wykorzystanych w realizacji Grand Paris Express jest wprowadzenie "cyfrowego bliźniaka". To wirtualna replika infrastruktury umożliwiająca inżynierom dostęp do dokładnej kopii miejsca konstrukcji, co pozwala na lepszy nadzór. 

 

ZOBACZ: Garmin będzie miał nowego rywala. Doskonale go znacie

 

Również od strony ekologicznej jest to innowacyjne przedsięwzięcie. 90 proc. systemu powstanie z niskoemisyjnego betonu, do konstrukcji części torów użyta będzie stal z recyklingu. Środowisku służyć ma ograniczenie uciążliwości budowy, która musi spełniać odpowiednie normy (ograniczenie hałasów i kurzu, recykling wody i ścieków). 

 

To, jak uda się realizacja Grand Paris Express, może zaważyć na pojawieniu się nowych koncepcji w światowym transporcie. Rozmach inicjatywy umieszcza ją obok innych megaprojektów tego typu, jak np. zautomatyzowany, zapewniający prędkości rzędu 100 km/h system SRL w australijskim Melbourne (wart nawet 58 miliardów dolarów). 

 
 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CIEKAWOSTKIGRAND PARIS EXPRESSINFRASTRUKTURANOWE LINIE METRAPARYŻTECHNOLOGIETRANSPORT PUBLICZNYZAUTOMATYZOWANE POCIĄGIZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 