Dorota Gawryluk i Jan Wróbel w sobotnim "Kalejdoskopie Wydarzeń" odnieśli się do wątku niedawnego opuszczenia szpitala przez Jarosława Kaczyńskiego. - Czy Jarosławowi Kaczyńskiemu uda się zdyscyplinować partię za pomocą tweetów i telefonów, sms-ów groźnych? Nie. Dlatego że on musi odpowiedzieć na pytanie: "a co będzie się za pół roku się poczuje trochę gorzej?" - powiedział Wróbel.

Dziennikarze w swoim programie skomentowali treść wpisu na platformie X, który prezes Prawa i Sprawiedliwości zamieścił na parę dni po opuszczeniu lecznicy. Kaczyński odniósł się m.in. do środków z unijnego programu SAFE, które wpłyną do naszego kraju, aby pomóc rozwijać obronność.

ZOBACZ: Nawrocki zawetuje ustawę o programie SAFE? Ekspert wymienia konsekwencje

"Pożyczki z SAFE nie są dodatkowymi środkami na obronność. Mają zastąpić część już istniejących funduszy. Wejście w ten program w takim kształcie to wieloletnie finansowe uzależnienie się od katalogu produktów, który został wskazany przez Komisję Europejską" - ocenił polityk, wskazując, że program "to tak naprawdę uniemożliwienie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP".

"Główne zarzuty? Zasada warunkowości, czyli de facto szantaż polityczny, który daje UE prawo do wstrzymania wypłat w dowolnym momencie, Brak ustawowych gwarancji, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego Prawo i Sprawiedliwość zawsze chciało silnej armii i dbało o rozwój Sił Zbrojnych RP, także wtedy, gdy obecnie rządzący likwidowali jednostki wojskowe na masową skalę. Nikt, kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE" - podsumował Kaczyński.

Kaczyński zareagował na kłótnię polityków. Gawryluk komentuje. "Spodziewam się egzekucji z klasą"

W kolejnym wpisie Kaczyński odniósł się do sprawy sporu pomiędzy Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą. We wtorek dziennikarka TVN24 Arleta Zalewska zapytała pierwszego z nich o uposażenie Zbigniewa Ziobry. Wtedy do rozmowy wtrącił się Kaleta, chcąc przerwać koledze z partii. Ryszard Terlecki skomentował ten fakt słowem "gów.....ria".

"W związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość. Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" - zareagował w mediach społecznościowych prezes PiS.

ZOBACZ: Awantura w PiS. Kaczyński zapowiada konsekwencje dla członków partii

Gawryluk w swoim sobotnim programie "Kalejdoskop Wydarzeń" stwierdziła, że mimo wszystko "Kaczyński nie wścieka się tak, jak to robi Donald Tusk". - On nie ma takiego zwyczaju. To jest człowiek kulturalny, spokojny, on się nie wścieka - dodał z kolei Wróbel. - Jest to kwestia tego, czy egzekucja powinna być kulturalna, miła, sympatyczna, czy powinna być jednak z klasą? Ja spodziewam się egzekucji z klasą - powiedziała Gawryluk.

"Oni się kochają!". Dorota Gawryluk i Jan Wróbel o sporach między PiS a KO

Kontynuując ten wątek, Wróbel odniósł się do tematu sporów między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską. - Jest w Polsce uniwersalnie miłosna relacja. Wszystko to, na co liczy PiS w tej chwili, to jest Donald Tusk. Że on schrzani albo zdenerwuje Polaków, albo że będziemy mieli takiego ministra, który tak szczególnie rozjuszy elektorat, że on pomyśli: "głupi ten PiS, ale zrobię Donaldowi na głos, wolę na niego głosować" - powiedział publicysta.

- W drugą stronę to działa bardzo podobnie. Jak jest najsilniejsza karta Donalda Tuska? PiS. Oni się kochają! - dodał Wróbel.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni