W zorganizowanych w maju zeszłego roku w Estonii manewrach Hedgehog 2025 wzięło udział 16 tyś. żołnierzy z 12 państw NATO, którzy ćwiczyli z ukraińskimi ekspertami od dronów, mającymi doświadczenie z frontu. Dziennikarze "WSJ" dotarli do informacji dotyczących rezultatów tych ćwiczeń.

Okazało się, że Sojusz Północnoatlantycki ma poważne braki taktyczne i jest słaby w walce dronowej o wysokiej intensywności.

- Celem było wywołanie tarcia, stresu wśród jednostek i przeciążenia poznawczego tak szybko, jak to możliwe - relacjonował szef programu dronowego Estonii podpułkownik Arbo Probal.

Ćwiczenia Hedgehog 2025. Ukraińscy operatorzy dronów pokonali żołnierzy NATO

W jednym ze scenariuszy grupa bojowa licząca kilka tysięcy żołnierzy, w tym brytyjska brygada i estońska dywizja, próbowała przeprowadzić natarcie.

- Grupa bojowa NATO po prostu przemieszczała się bez żadnego kamuflażu, rozstawiając namioty i pojazdy opancerzone. Wszystko to zostało zniszczone - relacjonował jeden z uczestników.

ZOBACZ: Rosyjski statek u wybrzeży Włoch. NATO obserwuje nietypowe manewry "syryjskiego ekspresu"

W publikacji podano, że jedna z ukraińskich jednostek licząca 10 żołnierzy w ciągu pół dnia zniszczyła 17 pojazdów opancerzonych i wykonała 30 ataków na inne cele. - Ogólnie rzecz biorąc, wyniki dla sił NATO były "przerażające" - ocenił koordynator ds. bezzałogowych systemów powietrznych Estońskiej Ligi Obrony Aivar Hanniotti.

"Brak zrozumienia współczesnego pola walki". Europa potrzebuje doświadczenia Ukrainy

Manewry miały wykazać, że Ukraina może pomóc Europie w dostosowaniu się do realiów współczesnego pola walki, co może przełożyć się na zwiększenia bezpieczeństwa.

Z ustaleń wynika, że Ukraińcy w trakcie ćwiczeń używali z zaawansowanego systemu Delta. "Zbiera informacje w czasie rzeczywistym z pola bitwy, wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy ogromnej liczby danych, identyfikuje cele i koordynuje uderzenia między dowództwem i jednostkami" - czytamy.

ZOBACZ: Największe manewry wokół Tajwanu. Chińczycy wystrzelili rakiety. "Napięcie sięga zenitu"

Maria Lemberg z ukraińskiej organizacji Aerorozwidka, która wspierała rozwój Delty uważa, że zbyt wielu członków NATO nadal wykazuje "fundamentalny brak zrozumienia współczesnego pola walki" i szkoli swoich żołnierzy "na podstawie doktryn i podręczników, które nie są dostosowane do dzisiejszych realiów".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni