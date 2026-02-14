Ukraina z wyróżnieniem. "Nawet Pokojowa Nagroda Nobla nie byłaby wystarczająca"

Podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium narodowi ukraińskiemu przyznano specjalną nagrodę. Wyróżnienie w imieniu swoich rodaków przyjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - To nagroda dla naszej siły i przyjaźni z wami wszystkimi - mówił polityk podczas odbierania nagrody.

- Chcę dziś wam podziękować. Wszystkim liderom, bez których ta siła, którą mamy dzisiaj, byłaby niemożliwa – oświadczył Zełenski. Prezydent Ukrainy wymienił następnie przywódców państw i szefów instytucji międzynarodowych, którzy wspierają Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją.

- To ogromny zaszczyt być dzisiaj tutaj i być prezydentem swojego kraju – podsumował Zełenski. Prezydent Ukrainy odebrał nagrodę w Rezydencji w Monachium, siedzibie królów Bawarii. W uroczystości uczestniczą m.in.: premier RP Donald Tusk, który wygłosił laudację na cześć zbiorowego laureata, a także premier Bawarii Markus Soeder i szef MSC Wolfgang Ischinger.

Ukraina wyróżniona w Monachium. Donald Tusk wspomniał o Pokojowej Nagrodzie Nobla

- Dla Ukrainy nie ma dostatecznie wspaniałej nagrody, nawet Pokojowa Nagroda Nobla nie byłaby wystarczająca, choć jesteście państwo godni tej nagrody - powiedział premier Donald Tusk w Monachium.

- Niektórzy mówią, że Ukraina powinna być za wszystko wdzięczna. Prawda jest zupełnie odwrotna. Cała reszta nas powinna być wdzięczna Ukrainie - podkreślił szef polskiego rządu.

Tusk, wygłaszając laudację, zaznaczył, że "naród ukraiński zasługuje na najwyższy szacunek całego wolnego świata, wszystkich ludzi dobrej woli, każdego, kto posiada elementarną zdolność odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa i dla kogo porządek moralny, przyzwoitość i godność nie są tylko reliktami przeszłości".

Dodał, że "podziwiamy naród ukraiński za odwagę i męstwo jego synów i córek".- Za niezwykłą odporność wobec nieludzkich cierpień ludności cywilnej, w tym tysięcy uprowadzonych ukraińskich dzieci - mówił polski premier.

Nagrodę im. Ewalda von Kleista jest przyznawana narodowi ukraińskiemu za "odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy".

Stanowcze oświadczenie Zełenskiego w sprawie NATO. "To po prostu niemądre"

Zełenski mówił wcześniej, że ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie, dlatego nie można trzymać jej poza NATO. - Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom. I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO - oświadczył.

Zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja.

Zełenski ocenił także, że błędem jest, iż państwa europejskie nie są obecne za stołem rozmów o pokoju w jego kraju. - Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem rozmów. Uważam, że jest to ogromny błąd - podkreślił prezydent Ukrainy.

