O sprawie poinformował portal "Echo Dnia". Jak czytamy, w piątek przed godz. 12:50 w miejscowości Jaworze w gminie Zagnańsk rozegrały się sceny jak z horroru. Na piętro domu jednorodzinnego wszedł 73-letni mężczyzna z kanistrem, a następnie rozlał łatwopalną substancję i podłożył ogień.

W chwili, w której 73-latek zdecydował się na taki czyn, na miejscu znajdowali się jego 43-letnia córka i 11-letni wnuk.

Senior wszedł do domu z kanistrem, wszystko podpalił. W środku jego córka i wnuk

Płomienie objęły ciała wszystkich trzech osób. - Są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ze względu na poparzenia - poinformował "Echo Dnia" starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej.

Policjanci odtworzyli przebieg wydarzeń. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że mężczyzna wszedł na piętro z kanistrem, rozlał łatwopalną substancję i podpalił - relacjonował w rozmowie z portalem starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego komendanta miejskiego policji w Kielcach.

Z treści policyjnego komunikatu wynika, że poza samymi funkcjonariuszami na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, śmigłowiec LPR, a także dwa zespoły ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne i pogotowie gazowe.

