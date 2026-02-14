Sceny jak z horroru w świętokrzyskim. Senior podpalił dom, w którym znajdowali się jego córka i wnuk

Polska

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Jaworze w gminie Zagnańsk w woj. świętokrzyskim. 73-letni mężczyzna podpalił dom, w którym znajdowały się jego 43-letnia córka i 11-letni wnuk. Obydwoje trafili do szpitala.

Wóz strażacki i samochód policyjny na drodze.
Ochotnicza Straż Pożarna Zagnańsk-Chrusty/Facebook
Senior wkroczył do domu i go podpalił. W środku jego córka i wnuk

O sprawie poinformował portal "Echo Dnia". Jak czytamy, w piątek przed godz. 12:50 w miejscowości Jaworze w gminie Zagnańsk rozegrały się sceny jak z horroru. Na piętro domu jednorodzinnego wszedł 73-letni mężczyzna z kanistrem, a następnie rozlał łatwopalną substancję i podłożył ogień.

 

W chwili, w której 73-latek zdecydował się na taki czyn, na miejscu znajdowali się jego 43-letnia córka i 11-letni wnuk.

Płomienie objęły ciała wszystkich trzech osób. - Są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ze względu na poparzenia - poinformował "Echo Dnia" starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej.

 

Policjanci odtworzyli przebieg wydarzeń. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że mężczyzna wszedł na piętro z kanistrem, rozlał łatwopalną substancję i podpalił - relacjonował w rozmowie z portalem starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego komendanta miejskiego policji w Kielcach.

 

Z treści policyjnego komunikatu wynika, że poza samymi funkcjonariuszami na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, śmigłowiec LPR, a także dwa zespoły ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne i pogotowie gazowe. 

 

Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
