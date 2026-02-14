Ambasador przyznał, że w odpowiedzi na militaryzację Finlandii Rosja podejmie działania mające na celu zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

- Wydaje się, że konsekwencje decyzji w sprawie min przeciwpiechotnych dotkną przede wszystkim samych Finów. Docelowo mówimy o możliwości zaminowania własnego terytorium. Oczywiście podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo kraju w obecnej sytuacji - powiedział Paweł Kuzniecow.

Finlandia wycofuje się z traktatu ottawskiego. Ambasador Rosji reaguje

Zdaniem ambasadora Rosji ruch Finlandii jest postrzegany jako jeden z etapów długiego łańcucha przyspieszonej i zakrojonej na szeroką skalę militaryzacji kraju.

To kolejny raz, kiedy przedstawiciele rosyjskich władz negatywnie wypowiadają się na temat działań NATO wzdłuż wschodnich granic sojuszu. Stanowisko Kremla opiera się na zapewnieniu, że Rosja nie stanowi dla nikogo zagrożenia, jednak władze nie pozostaną bierne wobec ruchów, które mogą zagrażać jej interesom.

Czym jest traktat ottawski?

Traktat ottawski wszedł w życie w 1999 roku, a jego celem miało być wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej.

Finlandia oficjalnie wycofała się z konwencji 10 stycznia, jednak zapowiedź podjęcia tego kroku fińskie władze przekazały już w lipcu 2025 roku. Komisja obrony narodowej argumentowała wtedy, że opuszczenie traktatu ma być "strategicznym narzędziem wzmacniania obronności".

Decyzja Polski o wycofaniu się z traktatu ottawskiego

Premier Donald Tusk także zajął stanowisko w sprawie traktatu w marcu 2025 roku.

- Zwróciłem się do ministra obrony narodowej, aby przedstawił opinię i ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z konwencji ottawskiej i być może także z konwencji dublińskiej. Mówię tu o minach przeciwpiechotnych i broni kasetowej - ogłosił premier.

Ustawę o wypowiedzeniu traktatu ottawskiego podpisał w lipcu 2025 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.

