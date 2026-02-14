- Nie na taką Polskę 2050 się umawiałam - podkreśliła Żaneta Cwalina-Śliwowska, informując o odejściu z Polski 2050.

Podczas konferencji prasowej posłanka wyjaśniła przyczyny podjętej przez nią decyzji. Punktem zapalnym miała być przyjęta przez Radę Krajową uchwała, która do 21 marca zamraża zmiany personalne w Polsce 2050. Jak informuje Polsat News, nieoficjalnie mówi się o kolejnych odejściach w partii.

Żaneta Cwalina-Śliwowska rozpoczęła wypowiedź od wyrażenia swoich wątpliwości dotyczących samego sposobu zwołania posiedzenia.

- W związku z wydarzeniami na dzisiejszej Radzie Krajowej partii Polska 2050, w związku z tym, że nie do końca jest przejrzyste, w jaki sposób została zwołana i czy została zwołana zgodnie z regulaminem, w związku z tym jakie słowa tam padły, mam wątpliwości, czy nadal wszyscy w Polsce 2050 jednakowo rozumiemy słowo demokracja, słowo pluralizm i słowo solidarność.

Żaneta Cwalina-Śliwowska o "uchwale kagańcowej"

- Uchwała, która została przegłosowana jednym głosem, która niejako betonuje organy partii, a przede wszystkim prezydium klubu parlamentarnego Polska 2050, wydaje się być możliwa nazwana uchwałą kagańcową, gdyż zamyka ona usta parlamentarzystom, którzy mają inne zdanie, którzy zgodnie z regulaminem chcieliby obradować, którzy chcieliby, żeby klub parlamentarny działał i procedował swoje sprawy, co do których zobowiązał się przed wyborcami w sejmie - powiedziała Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Posłanka podkreśliła także, że uchwała została przyjęta większością jednego głosu, co również budzi jej obiekcje.

- Dzisiaj to jest wszystko zabetonowywane uchwałą, która została podjęta większością jednego głosu, co do której też mam duże obiekcje, ponieważ zostało zablokowane dokoptowanie do Rady Krajowej na brakujące wakaty dwóch osób, co od razu państwu pokazuje, jaka sytuacja by była, gdyby te wakaty zostały obsadzone. Byłaby zupełnie odwrotna sytuacja niż jest w tej chwili - argumentowała.

Burza w Polsce 2050. "Wojna" i "iluzoryczny dialog"

- Uchwała, która została podjęta, nie pozwala na zmiany na stanowiskach w partii, nie pozwala także na wyciąganie konsekwencji i restrykcji wobec posłów, którzy w jakiś sposób łamią zasady, na które się umówiliśmy - wyjaśniła posłanka.

Żaneta Cwalina-Śliwowska złożyła członkostwo w partii, informując jednocześnie o pozostaniu w klubie parlamentarnym. - Podjęta właśnie uchwała na to mi pozwala - przekonywała podczas konferencji. Uchwałę nazwała również "niedemokratyczną" i "niekonstytucyjną".

Posłanka podzieliła się także komentarzem dotyczącym aktualnej sytuacji w Polsce 2050. Padły słowa o "wojnie" i "iluzorycznym dialogu".

- Nie ma przestrzeni na dialog. Ten dialog jest iluzoryczny, powiedziałabym. Są podejmowane działania, ale moim zdaniem to są działania iluzoryczne, które na zewnątrz mają sprawić takie wrażenie, że jest dialog i że rozmawiamy. W konsekwencji od jakiegoś czasu tego dialogu nie ma i jest wręcz można powiedzieć wojna.

Zdaniem Żanety Cwaliny-Śliwowskiej w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych rezygnacji z członkostwa w Polsce 2050.

- W porozumieniu też z innymi członkami partii i klubu parlamentarnego, w porozumieniu z posłami i senatorami od jakiegoś czasu już dyskutowaliśmy na ten temat i myślę, że moja rezygnacja nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu - stwierdziła.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Bożena Dykiel nie żyje. "Pojawiała się, grała i zdobywała nasze serca" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mar / polsatnews.pl