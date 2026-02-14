"Drogi Wołodymyrze Zełenski, dziękuję za kolejne przemówienie wyborcze popierające przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej" - ironizował Viktor Orban. Jego zdaniem "pomoże ono Węgrom lepiej zrozumieć sytuację".

Orban reaguje na słowa Zełenskiego. "Dlatego nie możesz zostać członkiem UE"

Zwracając się do prezydenta Ukrainy, węgierski premier napisał w serwisie X: "Jest jednak coś, czego nie rozumiesz". "Ta debata nie dotyczy mnie i nie dotyczy ciebie. Dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy. Właśnie dlatego nie możesz zostać członkiem Unii Europejskiej" - oświadczył Orban.

Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na konferencji bezpieczeństwa w Monachium mówił, że dzięki poświęceniu ukraińskich żołnierzy europejskie państwa mogą cieszyć się pokojem. - Za naszym narodem stoi niepodległa Polska i wolne kraje bałtyckie, Mołdawia i Rumunia, które szybko się rozwijają, bez dyktatury - zauważył prezydent Ukrainy, dodając, że nie wszyscy w Europie to rozumieją.

"Może myśleć, jak wyhodować brzuch". Zełenski zwrócił się do Orbana

- Nawet Wiktor może myśleć o tym, jak wyhodować sobie brzuch, a nie o tym, jak powiększyć swoją armię, aby powstrzymać rosyjskie czołgi, które mogą powrócić na ulice Budapesztu - podkreślił Zełenski.

- Żaden z naszych ludzi nie wybiera bycia takim bohaterem. Ukraina nie wybrała tej wojny. Ukraińcy to ludzie, a nie terminatorzy. Nasi ludzie też giną - zaznaczył Zełenski.

