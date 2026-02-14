Analizy pokazują, że niektóre polskie ośrodki są lepiej przygotowane na takie scenariusze niż inne. Decydują o tym nie tylko kwestie czysto militarne, ale przede wszystkim infrastruktura, sprawne zarządzanie kryzysowe i zdolność do błyskawicznego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Najbezpieczniejsze miasta w Polsce według raportu BGK

Raport Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) identyfikuje samorządy, które ze względu na swoją infrastrukturę, zasoby i organizację są najbardziej odporne na różne rodzaje kryzysów. Wśród nich są m.in.:

Kraków

Poznań

Wrocław

Katowice

Rzeszów

Te ośrodki dysponują rozbudowaną infrastrukturą ratowniczą, dostępem do placówek medycznych, sprawnym systemem transportu publicznego oraz funkcjonującymi mechanizmami koordynacji kryzysowej, co zwiększa ich zdolność do szybkiego reagowania i odbudowy po nagłych wydarzeniach.

Mateusz Walewski, dyrektor Departamentu Badań i Analiz BGK, a jednocześnie główny ekonomista wyjaśnia, cytowany przez "Forsal": - Ponad 15 mln Polaków mieszka na obszarach samorządów, które cechują się ponadprzeciętną odpornością we wszystkich czterech analizowanych aspektach. To bardzo duża grupa. Około 1 mln osób żyje w miejscowościach, które w każdym z tych obszarów wypadają wyraźnie powyżej średniej - można je uznać za teoretycznie najbezpieczniejsze w kraju.

Jak miasta radzą sobie z blackoutami i klęskami żywiołowymi?

Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych to nie tylko kwestia konfliktu zbrojnego. Raport BGK rozszerza swoją analizę na cztery główne obszary:

zagrożenia naturalne, np. powodzie, susze, fale upałów

zdrowotne, np. epidemie

humanitarne, czyli migracje ludności

ataki, które łączą nie tylko klasyczną inwazję wojska, ale też wykorzystanie propagandy medialnej, aktów związanych z terrorem ludności cywilnej czy nacisków ekonomicznych

Miasta o najlepszej odporności charakteryzują się lepszym przygotowaniem na przeciwdziałanie blackoutom energetycznym, mają dodatkowe systemy zasilania, rozwinięte sieci elektroenergetyczne i plany awaryjne, które pozwalają na utrzymanie w gotowości kluczowych usług publicznych nawet w przypadku przerw w dostawie prądu. W praktyce oznacza to, że w razie kryzysu mieszkańcy takich miast mogą liczyć na ciągłość działania szpitali, ośrodków ratowniczych i łączności.

Które miasta są bardziej zagrożone?

Z drugiej strony raport wskazuje, że miejsca blisko wschodnich granic Polski, takie jak obszar przesmyku Suwalskiego czy miasta przemysłowe w rejonie granicy wykazują większą podatność na zagrożenia militarne z uwagi na położenie geograficzne i ograniczenia w infrastrukturze krytycznej.

Również duże ośrodki gospodarcze, takie jak Warszawa czy Gdańsk są uznawane przez ekspertów za potencjalne cele z uwagi na ich strategiczne znaczenie ekonomiczne oraz koncentrację zasobów i ludności.

