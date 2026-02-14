Bronisław Komorowski, Leszek Miller, Waldemar Pawlak i Jan Krzysztof Bielecki odnieśli się do trwającego obecnie w Polsce 2050 kryzysu, w wyniku którego jedna z posłanek, Żaneta Cwalina-Śliwowska, zdecydowała się opuścić partię.

- Ja skorzystam z okazji, żeby powiedzieć przyszłym wyborcom, którzy będą głosowali za dwa lata. Nie dajcie się państwo nabierać na piękne słowa, na dobrze brzmiące obietnice, bo zawsze się jakaś taka nowa siła pojawia, która jest w stanie uwieść jakąś część wyborców, a potem się kończy tak jak się właśnie w tej chwili kończy - stwierdził w programie "Prezydenci i premierzy" były szef rządu Leszek Miller.

Miller o kryzysie w Polsce 2050. "Tak będzie z Kaczyńskim i Tuskiem"

Leszek Miller postanowił także odnieść kryzys panujący w Polsce 2050 do sytuacji w pozostałych partiach zasiadających obecnie w Sejmie.

- Chciałem tylko dorzucić, że trzeba wyciągać wniosek, że właściwie wszystkie partie w tej chwili w Polsce, te reprezentowane w parlamencie, to są partie wodzowskie. Ich siła spoczywa na barkach lidera. Jeżeli lider przestaje spełniać zapotrzebowanie w tym również jakieś tam o charyzmatyczną funkcję to zaczyna się problem. Tak było z Hołownią, za chwilę tak będzie z Kaczyńskim. Prędzej czy później tak będzie z Tuskiem i tak będzie z Czarzastym - ocenił.

- Szkoda, bo ta formacja (Polska 2050 - red.) mogła odgrywać rolę takiego dobrego moderatora i ta inicjatywa Trzeciej Drogi miała potencjał, ale potencjał nie taki, że próbujemy się mieścić między PiS-em a Platformą, tylko ponad ten spór wychodząc. To wydaje mi się, że można było znaleźć jakąś dobrą rolę - stwierdził z kolei były premier Jan Krzysztof Bielecki.

Polityk odpowiedział także na pytanie, czy nowy twór, jakim jest Polska 2050, nie ma już szansy dłużej istnieć na scenie politycznej.



- Na razie to jest taka rozmowa o tym, co by było, gdyby ciocia miała wąsy. Mamy taką sytuację, że z partii odeszła jedna osoba. Skład klubu parlamentarnego Polski 2050 się nie zmienił i uważam tak jak prezydent Komorowski, że z punktu widzenia matematyki koalicji nic się nie zmieniło - powiedział były premier.

Napięcia w PiS-ie. Komorowski: Nie ma co się czarować

Konflikt w Polsce 2050 nie był jedynym, o którym rozmawiali politycy. Zabrali również głos w sprawie napięć w Prawie i Sprawiedliwości.

- Mamy ukryty konflikt i to coraz większy w PiS-ie, prawda? W jakiś sposób on jest zgaszony na zasadzie straszenia swoich własnych kolegów przez prezesa tej partii jakimiś represjami natury politycznej. Więc nie ma co się czarować. No po prostu w każdej partii politycznej istnieją napięcia. Różnie różne środowiska te problemy rozwiązują. Pytanie czy prezes Jarosław Kaczyński jest w stanie skleić tę partię na tym etapie, czy ma wystarczająco dużo siły, wystarczająco dużo przebicia - analizował Bronisław Komorowski.

Z kolei Jan Krzysztof Bielecki zajął stanowisko w sprawie sytuacji, do której doszło między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą.

- Życzyłbym panu posłowi Kalecie, żeby miał taki życiorys jak poseł Terlecki. No to było żenujące, to był skrajny wstyd można tak powiedzieć, łącznie z zachowaniem, które w zachodnich cywilizacjach nie mają miejsca, żeby popychać kogoś i mówić "ty już odejdź, bo teraz ja jestem tutaj i mam coś do do powiedzenia". My akurat w takiej sprawie powinniśmy twardo powiedzieć, że nie wolno takich granic przekraczać. Jak poseł ten ma ochotę sobie kogoś popychać, to niech sobie tam znajdzie jakąś na sali ćwiczeń gruszkę do popychania. Musimy oczekiwać od polskiej polityki odpowiedniego zachowania - podkreślił Jan Krzysztof Bielecki.

Artykuł jest aktualizowany.

