Kolejny medal dla Polski. Kacper Tomasiak na podium

Kacper Tomasiak stanął na podium razem ze Słoweńcem Domenem Prevcem, który zdobył złoty medal, i Japończykiem Renem Nikaido - zdobywcą srebra.

Pozostali Polacy biorący udział w konkurencji - Paweł Wąsek i Kamil Stoch - zajęli kolejno 14. i 21. miejsce.

Debiutujący skoczek zachwycił już podczas poprzednich zmagań, które zapewniły mu srebrny medal. Pierwsze miejsce zajął wtedy Niemiec Philipp Raimund, a trzecie Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polsat News dotarł do ankiety bezpieczeństwa. Wypełniają ją najważniejsze osoby w państwie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl