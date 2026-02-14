Kolejny medal dla Polski. Kacper Tomasiak na podium
Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal w skokach narciarskich na dużej skoczni podczas Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Polak skoczył na odległość 138,5 metra. To kolejny sukces młodego skoczka po zdobyciu srebra na skoczni normalnej.
Kacper Tomasiak stanął na podium razem ze Słoweńcem Domenem Prevcem, który zdobył złoty medal, i Japończykiem Renem Nikaido - zdobywcą srebra.
Pozostali Polacy biorący udział w konkurencji - Paweł Wąsek i Kamil Stoch - zajęli kolejno 14. i 21. miejsce.
Debiutujący skoczek zachwycił już podczas poprzednich zmagań, które zapewniły mu srebrny medal. Pierwsze miejsce zajął wtedy Niemiec Philipp Raimund, a trzecie Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.
Wkrótce więcej informacji...
