Zbigniew Ziobro w swoim piątkowym wpisie zwrócił się do węgierskiego opozycjonisty Petera Magyara. W odniesieniu do faktu, że lider Partii Szacunku i Wolności (TISZA) podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa odbył spotkanie z polskim premierem Donaldem Tuskiem, były minister sprawiedliwości ocenił, że "łatwo jest latać po Europie, spotykać się ze znajomymi z Europejskiej Partii Ludowej, pokazywać idealne uśmiechy do kamer i cieszyć się oklaskami".

"Znacznie trudniej jest później spojrzeć swoim ludziom w oczy – gdy rachunki rosną w zawrotnym tempie, podatki rosną, a wszystkie te lśniące obietnice okazują się niczym więcej niż pustymi sloganami" - przekonywał Ziobro we wpisie na platformie X.

Peter Magyar krytykowany przez Ziobrę. Były minister wymienił "zasługi" Orbana

Były minister sprawiedliwości zasugerował Magyarowi, jakoby ten nie powiedział Węgrom "całej prawdy". Polski polityk przekonywał, że węgierski opozycjonista ukrywa przed swoimi wyborcami, że ceny energii w jego kraju są dziś "trzy razy niższe niż w Polsce za rządów Tuska".

Satysfakcjonująca wysokość rachunków na Węgrzech w mniemaniu Ziobry miałaby natomiast wynikać z polityki Viktora Orbana, który w tegorocznych wyborach zawalczy o władzę z Magyarem. Najnowsze sondaże sugerują, że zarządzany przez niego Fidesz może odnieść w kwietniu porażkę. W badaniu pracowni 21 Reseach Center Survey przewaga TISZY wyniosła 16 punktów procentowych.

Zbigniew Ziobro uderzył w Donalda Tuska. Mówi o "rosnącym bezrobociu" i "fali bankructw"

W swoim piątkowym wpisie Ziobro postanowił uderzyć nie tylko w węgierskiego opozycjonistę, ale także w szefa polskiego rządu. Były minister sprawiedliwości, który otrzymał azyl w Budapeszcie w związku z postępowaniem prowadzonym przez polską prokuraturę dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, zakwestionował wypełnianie przez Tuska jego obietnic wyborczych i zasugerował, że za jego rządów "przedsiębiorcy toną w fali bankructw", a "bezrobocie wśród młodych w Polsce rośnie prawie najszybciej w Europie".

"Czy powiedziałeś (Węgrom, Peterze) jak bardzo rozczarowani są dziś ci, którzy uwierzyli w jego obietnice wyborcze?" - napisał Ziobro. "Czy naprawdę chcesz iść tą samą drogą? Bo to oznacza, że ​​będziesz karmił Węgrów tymi samymi pięknymi bajkami, ale tak naprawdę chodzi tylko o wykonywanie poleceń Brukseli" - podsumował

