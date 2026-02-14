Samolot linii lotniczych Jet2 leciał w piątek z Antalyi w Turcji do Manchesteru w Anglii, jednak maszyna lądowała awaryjnie w stolicy Belgii, Brukseli. Powodem była masowa bójka, która wybuchła na pokładzie. Zdjęcia i filmy krążące w mediach społecznościowych pokazują, jak kilku pasażerów atakuje się nawzajem.

Bójka tysiące metrów nad ziemią. Na pokładzie samolotu wybuchł chaos

Według brytyjskiej gazety "The Sun" personel pokładowy desperacko próbował rozdzielić agresywne osoby, ale bezskutecznie. Na pokładzie wybuchł chaos.

Jeden z pasażerów relacjonował, że bójka rozpoczęła się od obraźliwych komentarzy. - Właśnie wróciłem do domu po koszmarnym locie i nadal jestem kompletnie wstrząśnięty, podobnie jak wielu innych pasażerów - cytuje podróżnego "The Sun".

ZOBACZ: Zostali poczęstowani żelkami. Załoga samolotu trafiła do szpitala

- Już na początku lotu pasażer siedzący za nami wygłaszał rasistowskie uwagi, na tyle cicho, że inni nie mogli ich wyraźnie usłyszeć, ale na tyle głośno, że my je słyszeliśmy - opowiadał gazecie.

Awaryjne lądowanie i interwencja policji

Z relacji świadka wynika, że podróżny wielokrotnie wygłaszał obraźliwe uwagi pod adresem współpasażerów z Pakistanu. Agresywnie miał się także zachowywać wobec załogi samolotu. - W pewnym momencie doszło do rękoczynów. Pasażerowie byli zdenerwowani. Ludzie się bali. Atmosfera była chaotyczna - opisywał świadek.

Po awaryjnym lądowaniu w Brukseli dwóch napastników zostało wyprowadzonych z samolotu przez policję. Linie lotnicze ogłosiły, że osoby te mają zakaz wsiadania do samolotów Jet2, zapowiedziały również, że zamierzają pociągnąć agresorów do odpowiedzialności finansowej. Linie lotnicze określiły incydent jako "przerażający". Tymczasem pozostali pasażerowie jeszcze tego samego dnia kontynuowali podróż do Manchesteru.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni