Mł. kpt. Dominik Ryba przekazał polsatnews.pl, że zgłoszenie w sprawie tego zdarzenia dotarło do służb w piątek ok. godz. 22. Wypadek drogowy miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 975 w Olszynach pod Tarnowem (woj. małopolskie). - W zdarzeniu uczestniczyło pięć osób w przedziale wiekowym od 17 do 29 lat, czterech mężczyzn i jedna kobieta - powiedział oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

ZOBACZ: Sceny jak z horroru w świętokrzyskim. Senior podpalił dom, w którym znajdowali się jego córka i wnuk

Jak doprecyzował w rozmowie z polsatnews.pl asp. sztab. Paweł Klimek, jedynie jedna spośród tych osób była nieletnia. Pozostali uczestnicy wypadku byli pełnoletni. - 29-letni kierowca pojazdu został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy - poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Wypadek w Olszynach pod Tarnowem. Młodzi ludzie trafili do szpitala

Asp. Klimek relacjonował, że do zdarzenia doszło, ponieważ 29-latek stracił panowanie nad swoim pojazdem. W konsekwencji samochód marki BMW zjechał z pasa ruchu. - Na szczęście nie uderzył w betonowy przepust, tylko wpadł do rowu - dodał policjant.

ZOBACZ: Groźny wypadek autobusu na Mazowszu. Jest wielu rannych

Zdarzenie nie obyło się bez konsekwencji dla uczestników podróży. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitali. Jedna z nich trafiła do szpitala w Brzesku, dokąd została przetransportowana za pomocą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Asp. sztab. Klimek dodał, że piąty uczestnik zdarzenia nie wymagał hospitalizacji.

Akcja ratunkowa zakończyła się pół godziny po północy. Droga była w tym czasie całkowicie zablokowana. Okoliczności wypadku bada obecnie policja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni