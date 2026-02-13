"Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość" - czytamy w wieczornym wpisie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na platformie X.

Polityk ocenił, że "takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS".

Spięcie Terleckiego z Kaletą. W PiS wrze

Jarosław Kaczyński nawiązał do sporu między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą. Były wicemarszałek Sejmu w obraźliwy sposób odniósł się do zachowania posła. Chodzi o sytuację, która miała miejsce podczas udzielania wywiadu przez Terleckiego. W pewnym momencie Kaleta przerwał politykowi i sam odniósł się do pytania o Zbigniewa Ziobrę.

Dopytywany później o to wydarzenie przez TVN24 Terlecki określił partyjnego kolegę mianem "gów....rii". Dodał też, że "nie każdy jest dobrze wychowany". Spięcie wywołało lawinę komentarzy kolejnych polityków PiS.

Głos zabrał m.in. Mateusz Morawiecki. "Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, panowie" - napisał były premier na platformie X.

Do wpisu Morawieckiego odniósł się bliski współpracownik Ziobry Patryk Jaki. "Czy nie lepiej było, aby jednak dziś i wczoraj najbliższy twój sojusznik Terlecki skorzystał z tej rady i dał sobie na wstrzymanie i nie zaczepiał własnej partii w TVN?" - zwrócił się do Morawieckiego.

"Pan Ryszard znów w TVN. Jak nie 'Gazeta Wyborcza' to TVN. Gratuluję sojuszników" - napisał z kolei poseł Dariusz Matecki.

Więcej informacji wkrótce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni