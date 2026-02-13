Zostali poczęstowani żelkami. Załoga samolotu trafiła do szpitala

Świat

Chociaż brzmi to jak żart, wydarzyło się naprawdę. Troje członków załogi samolotu linii British Airways trafiło do szpitala po tym, gdy jeden z pasażerów poczęstował ich żelkami. Jak się okazało, słodycze zawierały THC, czyli związek psychoaktywny występujący w konopiach indyjskich.

Samolot British Airways podczas lotu.
Wikimedia Commons/Alf van Beem
Załoga samolotu British Airways trafiła do szpitala po zjedzeniu żelków z THC

Do zdarzenia, które opisują brytyjskie media, doszło w zeszłym tygodniu na pokładzie samolotu linii British Airways lecącego z Londynu do Los Angeles. 

 

Po wylądowaniu na lotnisku w Kalifornii załoga samolotu została poczęstowana żelkami przez jednego z podróżnych. Po ich zjedzeniu troje członków personelu pokładowego poczuło się gorzej.

 

Pracownicy linii lotniczej skarżyli się na nietypowe dolegliwości - mieli odczuwać wrażenie "bycia poza ciałem", co wywołało u nich lęk i panikę - informuje "Daily Mail".

Żelki z niespodzianką. Załoga samolotu w szpitalu

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, gdzie okazało się, że żelki, które zjedli, miały duże stężenie THC, czyli związku psychoaktywnego występującego w konopiach indyjskich.

 

Na szczęście nikomu z pracowników British Airways nie stało się nic poważnego, jednak aby maszyna mogła wrócić do Londynu konieczne było skompletowanie nowej załogi. Ci, którzy zaniemogli, wrócili do Wielkiej Brytanii kursem kilka dni później jako pasażerowie.

 

Linie British Airways wszczęły śledztwo w celu odnalezienia pasażera, który poczęstował członków załogi feralnymi słodyczami. Niewykluczone, że będzie się on musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
