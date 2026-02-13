Do zdarzenia, które opisują brytyjskie media, doszło w zeszłym tygodniu na pokładzie samolotu linii British Airways lecącego z Londynu do Los Angeles.

Po wylądowaniu na lotnisku w Kalifornii załoga samolotu została poczęstowana żelkami przez jednego z podróżnych. Po ich zjedzeniu troje członków personelu pokładowego poczuło się gorzej.

Pracownicy linii lotniczej skarżyli się na nietypowe dolegliwości - mieli odczuwać wrażenie "bycia poza ciałem", co wywołało u nich lęk i panikę - informuje "Daily Mail".

Żelki z niespodzianką. Załoga samolotu w szpitalu

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, gdzie okazało się, że żelki, które zjedli, miały duże stężenie THC, czyli związku psychoaktywnego występującego w konopiach indyjskich.

Na szczęście nikomu z pracowników British Airways nie stało się nic poważnego, jednak aby maszyna mogła wrócić do Londynu konieczne było skompletowanie nowej załogi. Ci, którzy zaniemogli, wrócili do Wielkiej Brytanii kursem kilka dni później jako pasażerowie.

Linie British Airways wszczęły śledztwo w celu odnalezienia pasażera, który poczęstował członków załogi feralnymi słodyczami. Niewykluczone, że będzie się on musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami.

