Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Piątkowe występy reprezentantów Polski

Władimir Semirunnij od niedawna jest reprezentantem Polski. Rosjanin w 2022 roku w Innsbrucku zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu sportowców z Rosji i Białorusi zostało wykluczonych z międzynarodowej rywalizacji. Semirunnij nie chciał, aby sytuacja polityczna negatywnie wpływała na jego karierę i wyemigrował do Polski. Polskie obywatelstwo otrzymał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego w sierpniu 2025 roku.

Semirunnij wystartował w trzeciej parze - po występach sześciu zawodników reprezentant Polski ma najlepszy wynik.

Semirunnyj walczy o medal. Niedawno zmienił obywatelstwo

Zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim i został zawodnikiem miejscowego klubu - Pilica. Jako reprezentant Polski w 2025 roku zdobył srebrny medal na 10000 m i brązowy na 5000 m podczas mistrzostw świata na dystansach w norweskim Hamar. Natomiast w styczniu triumfował na 5000 m oraz był drugi na 1500 m w europejskim czempionacie w Tomaszowie Mazowieckim.

6 grudnia 2025 roku w holenderskim Heerenveen poprawił własny rekord Polski w biegu na 10000 m, uzyskując 12.28,05. To trzeci wynik w historii. Rekord świata należy do Włocha Davide Ghiotto i wynosi 12.25,69.

Samojłow i trening skoczków - wieczorne występy Polaków

Władimir Samojłow zaprezentuje się w programie dowolnym solistów. Po programie krótkim zajmuje 21. miejsce. Prowadzi Ilia Malinin z USA. Na dużej skoczni odbędzie się też trening z udziałem polskich skoczków - Pawła Wąska, Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka, srebrnego medalisty ze skoczni normalnej.

W piątek zostanie rozdanych siedem kompletów medali. Bez udziału Polaków odbędzie się skeleton mężczyzn oraz w dwie snowboardowe konkurencje: cross kobiet i halfpipe mężczyzn.

Do tej pory biało-czerwoni wywalczyli we Włoszech jeden medal - srebrny na skoczni normalnej zdobył Kacper Tomasiak. Tuż za podium był panczenista Damian Żurek, który zajął czwarte miejsce w biegu na 1000 m.

W piątek w biathlonowym biegu na 10 km 29. miejsce zajął Jan Guńka, Grzegorz Galica 37., Konrad Badacz był 57., a Marcin Zawół 69. W biegach narciarskich na 10 km stylem dowolnym 31. był Dominik Bury, 57. Sebastian Bryja a 82. Maciej Staręga.

