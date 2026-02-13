W czwartek, tuż przed wylotem do Niemiec Marco Rubio przekazał dziennikarzom, że podczas swojej trasy po Europie ma zamiar porozmawiać między innymi z prezydentem Ukrainy. Obaj politycy spotkają się na zaplanowanej na sobotę Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Poza sekretarzem stanu na konferencję przybędzie ponad 50 członków amerykańskiego Kongresu. W ubiegłym roku USA reprezentował tam wiceprezydent J.D. Vance, który wygłosił kontrowersyjne przemówienie na temat upadku europejskich wartości w krajach UE.

Rubio spotka się z Zełenskim podczas konferencji w Monachium

Rubio nie poinformował, czego dokładnie będzie dotyczyć jego spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Tematem przewodnim konferencji, w której politycy wezmą udział, będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna w Ukrainie.

Jak przewiduje agencja AFP, Rubio najprawdopodobniej będzie starał się również wywrzeć presję na Europie w kwestii przejęcia przez USA Grenlandii.

- Żyjemy w nowej erze geopolityki i będzie ona wymagała od nas wszystkich ponownego przemyślenia, jak to wygląda i jaka będzie nasza rola - mówił dziennikarzom w czwartek przed wylotem do Monachium. Podkreślił jednocześnie, że "USA są bardzo blisko powiązane z Europą".

Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Gośćmi Tusk i Sikorski

Szef amerykańskiej dyplomacji w piątek ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, zaś jego wystąpienie na konferencji zaplanowano na sobotę.

Jak zapowiedział Departament Stanu, wizyta Rubio w Niemczech potrwa do 15 lutego. Stamtąd sekretarz Stanu uda się na Słowację, a następnie na Węgry. Rozmowy w tych krajach mają skupić się na kwestiach dwustronnych, w tym polityce energetycznej i NATO.

Podczas panelu w Monachium udział wezmą także premier Donald Tusk oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przyznawana corocznie Nagroda im. Ewalda von Kleista zostanie w sobotę wręczona narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę odbierze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Według organizatorów laudację ma wygłosić premier Donald Tusk.

