Tragiczny atak na Kramatorsk. Zginęli trzej bracia, w tym ośmiolatek

"Dwóch 19-letnich mężczyzn i ich 8-letni brat zginęli w wyniku bezpośredniego trafienia w prywatny dom" - przekazali śledczy. W ataku ranna została także 43-letnia matka chłopców oraz 65-babcia.

"U kobiet zdiagnozowano obrażenia spowodowane wybuchem miny oraz urazy czaszkowo-mózgowe ze wstrząsem mózgu, siniakami na klatce piersiowej, kręgosłupie, ramieniu i stłuczeniem" - podała prokuratura.

Atak na Kramatorsk. Zginęli trzej bracia: dwóch 19-latków i ośmiolatek

Kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu prace prowadzą saperzy, którzy ustalą szczegóły dotyczące broni wykorzystanej do ataku przez Rosjan.

Informacje o kolejnej ofierze nocnych nalotów na Ukrainę przekazał szef zaporoskiej administracji wojskowej Iwan Fiedorow. "Wróg kontynuuje terror cywilnych mieszkańców obwodu zaporoskiego. Rosjanie zaatakowali Orzechów. Niestety zginęło 57-letnia kobieta" - przekazał Fiedorow.

Ukraina odpowiada. Drony zaatakowały 913 rosyjskich celów

Ukraina przekazała najnowsze dane o atakach na terytorium Rosji. W odpowiedzi na naloty ukraińskie drony zaatakowały 913 rosyjskich celów.

"Wśród trafionych celów znalazły się 265 jednostek wojskowych, z czego 152 zostało wyeliminowanych; 51 stanowisk startowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP), 4 czołgi, 14 systemów artyleryjskich, 36 jednostek sprzętu samochodowego. 8 motocykli, 108 wrogich bezzałogowych statków powietrznych" - przekazały ukraińskie Jednostki Sił Systemów Bezzałogowych.

