Potwierdzenie ze strony Moskwy stanowi pierwszy oficjalny sygnał, że propozycja zawarcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją potencjalnej umowy w ogóle jest brana pod uwagę. W tym samym czasie USA naciskają na zawarcie porozumienia, które zakończy wojnę Rosji z Ukrainą.

Tajny "pakiet Dmitriewa". Rosja chce wznowić współpracę z USA

Wołodymyr Zełenski mówił na początku lutego, że otrzymał od służb wywiadowczych informacje na temat opiewającego na około 12 bilionów dolarów planu współpracy gospodarczej między Moskwą a Waszyngtonem. - Wywiad pokazał mi tzw. pakiet Dmitriewa, który przedstawił w USA. Jest on wart około 12 bilionów dolarów - mówił prezydent Ukrainy.

Mowa o Kiryle Dmitriewie, negocjatorze Władimira Putina, prezesie Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) oraz państwowego funduszu majątkowego, który utrzymuje kontakty z najwyższymi rangą urzędnikami USA, w tym ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem.

Biały Dom pytany o umowę odmówił potwierdzenia jej istnienia. Zupełnie inaczej postąpił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który w czwartek oświadczył, że "artykuł Bloomberga wyjaśnia coś, co jest dość oczywiste". Agencja dzień wcześniej napisała, czego może chcieć Rosja.

- Oczywiście, oferujemy współpracę. Oczywiście, firmy z obu krajów są potencjalnie zainteresowane tą współpracą - więc mamy tu do czynienia ze wspólnymi przedsięwzięciami - oznajmił Pieskow. - Rosja nie odmówiła używania dolarów - to Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na używanie tej waluty - dodał.

USA zawrą umowę z Rosją? Wskazano na siedem obszarów

W czwartek agencja Bloomberga informowała, że Rosja dąży do zapewnienia sobie "szeroko zakrojonego partnerstwa gospodarczego ze Stanami Zjednoczonymi w ramach porozumienia z Ukrainą". Powołując się na wewnętrzną notatkę sporządzoną na początku tego roku, agencja stwierdziła, że Moskwa chce złagodzenia ograniczeń, które odcięły ją od systemu płatności w dolarach.

Według doniesień Rosja postrzega przywrócenie rozliczeń opartych na dolarze jako element potencjalnego porozumienia pokojowego. Notatka wskazuje siedem obszarów potencjalnej współpracy USA i Rosji.

Oprócz odzyskania dostępu do transakcji w dolarach, Moskwa ma zabiegać o długoterminowe kontrakty na zakup amerykańskich samolotów w celu modernizacji rosyjskiej floty handlowej, a także o wspólne przedsięwzięcia w zakresie wydobycia ropy naftowej i produkcji skroplonego gazu ziemnego. Kreml od dawna zabiegał o zniesienie amerykańskich sankcji nałożonych na sektor lotniczy.

Nie tylko zmiany terytorialne i polityczne. Ukryty cel Rosji

Propozycje obejmować mają również współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej oraz rozszerzenie projektów wydobywczych litu, miedzi, niklu i platyny.

Jak czytamy, aby uatrakcyjnić ofertę, Kreml sygnalizuje, że jest gotowy uwzględnić wcześniejsze amerykańskie inwestycje w Rosji i przyczynić się do rekompensaty strat poniesionych w wyniku wycofania się zachodnich firm z rynku po rozpoczęciu wojny przez Moskwę. Zgodnie z założeniami firmy amerykańskie miałyby liczyć na preferencyjne traktowanie, jeśli powrócą na rynek rosyjski.

Plan zakłada również wspólne działania na rzecz globalnej promocji paliw kopalnych jako alternatywy dla "zielonych" polityk klimatycznych.

Doniesienia o "pakiecie Dmitriewa" sugerują, że Moskwa wiąże wszelkie działania w Ukrainie nie tylko z żądaniami terytorialnymi i politycznymi, ale także z gruntowną odnową stosunków gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja postrzega wojnę w Ukrainie jako okazję do wymuszenia na Waszyngtonie ogromnych ustępstw ekonomicznych, jednocześnie próbując przeforsować swoje maksymalistyczne żądania wobec Kijowa - zauważa The Kyiv Independent.

