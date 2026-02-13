Strzelanina na uniwersytecie w USA. Dwie osoby nie żyją

Świat

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w strzelaninie na kampusie Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Południowej. Uczelnia ogłosiła "lockdown", zajęcia na piątek zostały odwołane. Śledztwo w sprawie incydentu prowadzi Wydział Sił Porządkowych Karoliny Południowej. To kolejny podobny przypadek na kampusie w ostatnim czasie.

Biały radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami ostrzegawczymi.
Zdj. ilustracyjne/Columbia Police Department
Strzelanina na kampusie w Karolinie Południowej

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w strzelaninie, która miała miejsce na kampusie Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Południowej - poinformowała uczelnia, cytowana przez agencję AFP.

 

ZOBACZ: Strzelanina na pogrzebie w USA. Dwie osoby zginęły, kilka zostało rannych

 

Zgłoszenie o strzelaninie pojawiło się w czwartek wieczorem (w nocy czasu europejskiego). Uczelnia ogłosiła zamknięcie kampusu (lockdown) około 21.15 czasu lokalnego (godz. 3.15 w Polsce). Na miejscu obecni byli śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i pobliskie tereny.

Strzelanina na kampusie w USA. Dwie osoby nie żyją

"Władze uniwersytetu nie potwierdziły jeszcze tożsamości ofiar ani stanu zdrowia osoby rannej" - poinformowała uczelnia na swoim koncie na Facebooku.

 

Wydział sił porządkowych Karoliny Południowej (SLED) prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny. Agencja AFP zauważyła, że na kampusie dwukrotnie doszło do strzelanin w październiku, w tym jednej w tym samym kompleksie mieszkaniowym dla studentów.

 

ZOBACZ: Strzelanina w kanadyjskiej szkole. Wielu rannych i zabitych

 

Wówczas w wyniku tragedii zginęła jedna osoba, a jedna została ranna - przypomniała stacja ABC News.

 

Uniwersytet Stanowy Karoliny Południowej ma około 2 800 studentów.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP / AFP
Czytaj więcej
KAMPUSKAROLINA POŁUDNIOWASTRZELANINAŚWIATUNIWERSYTETUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 