Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w strzelaninie, która miała miejsce na kampusie Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Południowej - poinformowała uczelnia, cytowana przez agencję AFP.

Zgłoszenie o strzelaninie pojawiło się w czwartek wieczorem (w nocy czasu europejskiego). Uczelnia ogłosiła zamknięcie kampusu (lockdown) około 21.15 czasu lokalnego (godz. 3.15 w Polsce). Na miejscu obecni byli śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i pobliskie tereny.

Strzelanina na kampusie w USA. Dwie osoby nie żyją

"Władze uniwersytetu nie potwierdziły jeszcze tożsamości ofiar ani stanu zdrowia osoby rannej" - poinformowała uczelnia na swoim koncie na Facebooku.

Wydział sił porządkowych Karoliny Południowej (SLED) prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny. Agencja AFP zauważyła, że na kampusie dwukrotnie doszło do strzelanin w październiku, w tym jednej w tym samym kompleksie mieszkaniowym dla studentów.

Wówczas w wyniku tragedii zginęła jedna osoba, a jedna została ranna - przypomniała stacja ABC News.

Uniwersytet Stanowy Karoliny Południowej ma około 2 800 studentów.

