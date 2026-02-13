Spór prezydenta z marszałkiem o ankietę bezpieczeństwa. Co zawiera dokument?

Dziennikarz Polsat News Adrian Żuchewicz dotarł do ankiety bezpieczeństwa, którą wypełniają najważniejsze osoby w państwie. To 25-stronnicowy dokument z pytaniami, na których odpowiedzi chcą znać polskie służby, zanim polityk uzyska dostęp do największych tajemnic państwowych.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego. Uwagę zwraca poziom szczegółowości

Pierwszą część ankiety stanowi formularz danych osobowych. Nie jest to jednak standardowy kwestionariusz, z jakim Polacy mają do czynienia w urzędach.

Pytania są znacznie bardziej szczegółowe i dotyczą także członków rodziny i osób bliskich - małżonków, rodziców, partnerów życiowych, teściów, rodzeństwa, dzieci, a także współmieszkańców w gospodarstwie domowym. Wszystko to na poziomie szczegółowości, który ilustruje pytanie o posiadanie przez bliską osobę drugiego, innego niż polski, paszportu. Uwagę zwraca także pytanie o to, czy partner życiowy ankietowanego pozostaje z inną osobą w związku małżeńskim.

Szczegółowe dane służby zbierają także o wykształceniu, historii zatrudnienia, członkostwie w partiach. Należy także uzupełnić wszystkie miejsca, gdzie ubiegający się o dostęp do ściśle tajnych informacji żył od ukończenia 18. roku życia dłużej niż 30 dni.

Liczne pytania o współprace ze służbami i kontakty zagraniczne

Część poświęcona bezpieczeństwu rozpoczyna się od pytania o zatrudnienie lub tajną współpracę z organami bezpieczeństwa PRL. Dalej ankieta skupia się na współczesnym ryzyku pracy dla obcego wywiadu.

Ankietowany musi więc odpowiedzieć na pytanie o to, czy był w kręgu zainteresowania zagranicznych służb wywiadu, a także złożyć deklarację, co do zainteresowania zagranicznych sił osobami bliskimi.

Kolejne pytanie dotyczy "wypytywania lub w inny sposób indagowania" przez obce władze podczas pobytu za granicą. Analogicznie na pytanie trzeba odpowiedzieć także w imieniu swoich bliskich. Konieczne jest szczegółowe wskazanie każdego pobytu zagranicznego dłuższego niż 30 dni.

Co szczególnie ważne w kontekście zarzutów opozycji pod adresem marszałka Sejmu, część dotyczącą bezpieczeństwa kończy pytanie: "Czy pan lub pana współmałżonka lub partnerka utrzymujecie lub utrzymywaliście w okresie ostatnich 20 lat kontakty służbowe z obywatelem innych państw?".

Zdrowie i stosunek do używek. Pytania o majątek i długi

W ankiecie nie zabrakło pytań o stan zdrowia. Oprócz standardowych informacji służby zwracają szczególną uwagę na zdrowie psychiczne oraz uzależnienia, łącznie z leczeniem instytucjonalnym i wskazaniem placówki.

Należy także odpowiedzieć na pytania o historię zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych. Ankietowany musi wskazać konkretne substancje i okoliczności ich zażywania.

Dalszą część ankiety bezpieczeństwa stanowią dane dotyczące sytuacji majątkowo-finansowej. Wykazać należy szczegółowe informacje o historii prowadzenia działalności gospodarczych oraz wyczerpujące dane partnerów biznesowych.

Ważną część stanowią informację o zadłużeniu. To właśnie długi często są dla obcych służb punktem zaczepienia przy pozyskiwaniu agentów.

Zainteresowanie służb budzą także nieruchomości i ruchomości oraz ich struktura właścicielska. Należy także majątek w postaci udziałów w spółkach oraz majątku osób zamieszkujących to samo gospodarstwo domowe.

Ostatnią część stanowią dane osoby polecającej, co ma zastosowanie w dla szukających zatrudnienia w służbach. Ankieta kończy się oświadczeniem.

"Oświadczam, iż wypełniłem ankietę osobiście, zgodnie ze swoją wiedzą, świadomy, że ukrywanie lub podawanie niezgodnych z prawdą informacji mających znaczenie dla ochrony informacji niejawnych będzie mogło stanowić podstawę odmowy wydania mi poświadczenia bezpieczeństwa. Oświadczam, że zgadzam się na przeprowadzenie wobec mnie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. " - czytamy w dokumencie.

Dlaczego Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa? Marszałek tłumaczy

W czwartek w programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News prowadząca zapytała marszałka Sejmu, dlaczego nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa mającej na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego przed zagrożeniem ze strony obcych służb.

- To jest chyba pierwszy raz, w pani programie to zostanie przedstawione. Pan marszałek (Szymon) Hołownia, pani marszałek (Elżbieta) Witek i pan marszałek (Marek) Kuchciński nie wypełnili ankiety. Nie wiem, czy państwo o tym wiecie. Bo my (marszałkowie - red.) nie możemy tych ankiet wypełniać - powiedział lider Nowej Lewicy.

Jak dodał Włodzimierz Czarzasty, reguluje to ustawa o ochronie informacji niejawnych

Agnieszka Gozdyra wskazała, że marszałek mówi o stanie obecnym, jednak ankiety nie wypełnił również w czasie, gdy pełnił funkcje w komisji ds. służb specjalnych.

- W komisji ds. służb specjalnych przez dwa lata były trzy sytuacje, kiedy przekazywane były informacje super tajne (...) członkowie tej komisji mają prawo fakultatywne do wypełnienia tej ankiety - tłumaczył Czarzasty.

- Podjąłem taką decyzję dwa lata temu. Mogłem podjąć taką decyzje albo inną. Ludzie mają prawo i proszę o ocenę tego. Każdy robi swoje - podsumował marszałek.

