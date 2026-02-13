Spięcie w programie "Debata Gozdyry". "Już Pan pajacuje?"

Słowa o "pajacowaniu" padły z ust Dobromira Sośnierza, gdy ten próbował argumentować sprzeciw Konfederacji wobec przyjęcia przez Polskę programu SAFE na rozwój sił zbrojnych. Wcześniej europoseł stwierdził, że Adrian Witczak "ma głupie odzywki".

Według zapowiedzi rządu Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE - planowo ma otrzymać ok. 43,7 mld euro z puli 150 mld euro. Przeciwko ustawie głosowali politycy PiS oraz Konfederacji.

"Już Pan pajacuje?". Spięcie w studiu Polsat News

Prowadząca Agnieszka Gozdyra zapytała europosła o to, jak jego zdaniem Polska powinna w inny wydać 200 miliardów na zbrojenia, bez zaciągnięcia niskooprocentowanej pożyczki z unijnego programu.

- Trzeba ścinać wydatki, które nie są niezbędne państwu, na przykład wydatki socjalne - stwierdził polityk.

Chwilę później spojrzał na biorącego udział w debacie posła Witczaka i powiedział w jego kierunku: Już Pan pajacuje? Pan nie może normalnie dyskutować, bez takiego cyrku?.

Zdaniem Sośnierza, "budżet musi się spinać", wobec tego aby wydawać środki na rozwój polskich sił zbrojnych, nie można się ciągle zapożyczać.

- Ile by Pan zaoszczędził? Czy Pan wie jaka to jest kwota? - wszedł w dyskusję Adrian Witczak.

"Aberracja". Polityk KO odpowiedział Sośnierzowi

- Czy ja mogę skorzystać z mojego czasu w sposób tak, jak ja uważam? Pan będzie mówił w sposób, jaki Pan uważa, a ja powiem, jak ja uważam - odpowiedział europoseł i dodał, że "zawsze jest szlachetne uzasadnienie" zadłużania kraju przez polityków.

Polityk argumentował, że w przypadku pożyczki z programu SAFE nie jest wiadome "skąd się później wezmą" środki na jej spłatę. Stanowisko Sośnierza, poseł KO nazwał "aberracją".

- Przecież dzisiaj mówimy o miliardach złotych, które trafiają do polskiej gospodarki, które będą tu zainwestowane. To tu mają powstać fabryki nowoczesnych dronów, nowe technologie w zbrojeniach, mamy być również inicjatorem przemysłu, który będzie sprzedawał uzbrojenie dla innych krajów - wyliczał Witczak i zapewnił, że działania rządu są "niewątpliwym sukcesem". Zarzucił też politykom opozycji zbijanie kapitału politycznego na kluczowej dla polskiego bezpieczeństwa sprawie.

W dalszej części dyskusji, w której uczestniczył także poseł Łukasz Osmalak (Polska 2050), Agnieszka Gozdyra spytała europosła Sośnierza, czy wobec sprzeciwu Konfederacji są jakieś inne, atrakcyjne źródła finansowania polskiej armii.

- Jaka to jest atrakcyjna, jak ktoś nam może kazać spłacać pożyczkę, a nie dać pieniędzy? Przecież już raz tak było - odpowiedział polityk.

