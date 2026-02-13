"Kolejna runda negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu ukraińskiego odbędzie się również w formacie trójstronnym Rosja-USA-Ukraina w dniach 17-18 lutego w Genewie" - przekazał w piątek rzecznik Kremla.

Tym razem Federację Rosyjską reprezentować będzie były minister kultury Rosji i jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Władimir Miedinski. Rosjanin ukraińskiego pochodzenia już wcześniej przewodził rosyjskiej delegacji niskiego szczebla na rozmowach w Stambule.

Na ten moment nie wiadomo, kogo na rozmowy z Genewie wyznaczą Stany Zjednoczone i Ukraina.

Trójstronne rozmowy pokojowe w przyszłym tygodniu. Kreml potwierdza

Trwający od niemal czterech lat konflikt zbrojny w Ukrainie ma szanse zakończyć się podpisaniem porozumień pokojowych - jeśli strona rosyjska i ukraińska wypracują kompromis w sprawie podziału terytorialnego. To właśnie ten punkt dotychczasowych negocjacji jest kością niezgody między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem, który niezmiennie domaga się przejęcia kontroli nad całym Donbasem.

Kolejna tura rozmów, o której poinformował Kreml, może przynieść w tej kwestii przełomowe rozwiązania. Zjazd w Genewie będzie trzecim spotkaniem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA od początku wojny w 2022 roku. Wcześniejsze negocjacje, którym przewodniczyła delegacja amerykańska, miały miejsce w dniach 23-24 stycznia, a następnie 4-5 lutego w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi.

Efektem drugiej tury rozmów była wymiana 314 jeńców wojennych. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff poinformował po zakończeniu spotkania, że zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska są chętne do podjęcia dalszych prób dialogu.

Zapowiedź ta padła w środę także ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polityk stwierdził, że rozmowy pokojowe mogłyby się odbyć w Stanach Zjednoczonych 17 lub 18 lutego. O jego zapowiedzi pisały wówczas ukraińskie media, powołując się na wywiad szefa państwa dla agencji Bloomberga.

Zełenski przekazał, że nadchodzące rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kwestii terytorialnych, w tym amerykańskiej propozycji utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w częściowo okupowanym przez Rosję Donbasie. Prezydent ocenił jednak, że Kijów i Kreml sceptycznie podchodzą do tej inicjatywy. Zełenski wielokrotnie podkreślał, że oddanie choćby najmniejszej części Donbasu Rosji oznaczałoby w rzeczywistości kapitulację wojsk ukraińskich.

