Nocna prohibicja w Warszawie. Prezydent pokazał pierwsze statystyki

1 listopada w Warszawie w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22.00. Ograniczenia nie dotyczą barów czy restauracji.

Po trzech miesiącach od wprowadzenia zmian danymi podsumowującymi pilotaż podzielił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poprawa bezpieczeństwa jest jednoznaczna.

"O blisko 40 proc. spadła liczba interwencji Policji w Śródmieściu i Pradze-Północ odkąd w tych dzielnicach weszła w życie uchwała o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w nocy. To pokazuje, że takie rozwiązanie ma sens" - przekazał Trzaskowski.

Prezydent stolicy ogłosił rozpoczęcie prac nad drugim etapem wprowadzania w Warszawie nocnej prohibicji. Zakaz obejmie całe miasto i ma wejść życie przed wakacjami.

"Zgodnie z obietnicą rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem ograniczenia na terenie całej Warszawy. Dziś na sesji rady miasta zrobiliśmy milowy krok, aby tak się stało przed wakacjami" - poinformował prezydent stolicy.

Nocna prohibicja w całej Warszawie. Trzaskowski wskazał termin

Prezydent podziękował radnym za poparcie tej inicjatywy, jednak wdrożenie pilotażu poprzedzone zostało burzliwą debatą. Przeciwko pomysłowi wprowadzenia ograniczeń wystąpili m.in. radni Koalicji Obywatelskiej. Początkowo zakazu nie chciał także sam Trzaskowski.

Do ogłoszenia prac nad drugim etapem ustosunkowało się stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze", wskazując, że dane o pozytywnym wpływie nocnej prohibicji na bezpieczeństwo napływały z całej Polski.

"Panie Prezydencie, mówiliśmy to od lat, statystyki z innych miast wskazywały to od dawna, a mimo tego do samego końca Pan i Pańska formacja robiliście wszystko, co się dało, aby nie przyjmować tej uchwały lub odwlekać jej wejście w nieskończoność" - przekazali aktywiści.

Nocne zakazy sprzedaży alkoholu w wielu miastach Polski. 180 gmin w sześć lat

Przed Warszawą zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych obejmujący m.in. także sklepy całodobowe oraz stacje benzynowe, wprowadziło wiele miast Polski.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia 2025 r. na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, od początku września nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Gdańsku.

Od października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje na terenie całego Wrocławia (wcześniej obejmował wyłącznie starówkę) oraz w Łodzi.

