Nie żyje aktorka Bożena Dykiel. Miała 77 lat
Zmarła polska aktorka teatralna i filmowa Bożena Dykiel - przekazał w piątek rano ks. Andrzej Luter. Artystka znana z kultowych polskich filmów, takich jak "Znachor", "Ziemia obiecana" czy serialu "Alternatywy 4" miała 77 lat.
"Nie żyje Bożena Dykiel - aktorka żywioł" – napisał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Informację tę potwierdził także filmpolski.pl. Na ten moment przyczyna śmierci artystki nie jest znana.
W swojej ponad 50-letniej aktorskiej karierze Bożena Dykiel zasłynęła udziałem w kultowych polskich produkcjach i współpracą z Andrzejem Wajdą czy Stanisławem Bareją. Artystka znana była szerszej publiczności między innymi jako Kasia w "Weselu", Mada Müller w "Ziemi obiecanej", Anna Roman w "Brunecie wieczorową porą" czy Miećka Aniołowa w serialu "Alternatywy 4".
W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Przez lata współpracowała między innymi z warszawskim Teatrem Komedia czy Syreną.
Zmarła Bożena Dykiel. Aktorkę pożegnał wiceminister kultury
Na wieści o śmierci Dykiel zareagował między innymi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
"Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w 'Balladynie' Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - pisał.
Dykiel była jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego filmu, teatru i telewizji. Artystka urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. W 1971 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a swoje pierwsze aktorskie kroki stawiała na deskach Studenckiego Teatru Satyryków (STS).
Za swój wkład w rozwój polskiej kultury Dykiel otrzymała od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
