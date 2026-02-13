"Nie żyje Bożena Dykiel - aktorka żywioł" – napisał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Informację tę potwierdził także filmpolski.pl. Na ten moment przyczyna śmierci artystki nie jest znana.

W swojej ponad 50-letniej aktorskiej karierze Bożena Dykiel zasłynęła udziałem w kultowych polskich produkcjach i współpracą z Andrzejem Wajdą czy Stanisławem Bareją. Artystka znana była szerszej publiczności między innymi jako Kasia w "Weselu", Mada Müller w "Ziemi obiecanej", Anna Roman w "Brunecie wieczorową porą" czy Miećka Aniołowa w serialu "Alternatywy 4".

W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Przez lata współpracowała między innymi z warszawskim Teatrem Komedia czy Syreną.

Zmarła Bożena Dykiel.

Na wieści o śmierci Dykiel zareagował między innymi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.

"Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w 'Balladynie' Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - pisał.

Nie żyje Bożena Dykiel, wybitna polska aktorka.

— Maciej Wróbel (@PoselWrobel) February 13, 2026

Dykiel była jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego filmu, teatru i telewizji. Artystka urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. W 1971 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a swoje pierwsze aktorskie kroki stawiała na deskach Studenckiego Teatru Satyryków (STS).

Za swój wkład w rozwój polskiej kultury Dykiel otrzymała od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

