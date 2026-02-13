"Jesteśmy liderami, wszyscy patrzą na nas". Rząd o szczegółach programu SAFE

- Świetny dzień dla polskiego bezpieczeństwa - rozpoczęła Magdalenka Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocniczka rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy odniosła się do decyzji Sejmu, który przyjął ustawę o programie SAFE.

W piątkowym głosowaniu nad wdrożeniem unijnego programu SAFE wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, a przeciw - 199. Cztery osoby wstrzymały się od głosu.

- Dotrzymujemy słowa, bo tak jak na początku deklarowaliśmy, że zawalczymy o największą część z tego unijnego programu, to już wiemy, że do Polski trafią prawie 44 miliardy euro - mówiła.

Jak podkreśliła na konferencji prasowej, "program SAFE to także inwestycja w polską gospodarkę". - Ponad 80 proc. z tych środków zostanie wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Nigdy na taką skalę pieniądze nie były alokowane w polskim przemyśle zbrojeniowym - zaznaczyła.

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE podkreśliła, że uchwalona w piątek ustawa jest ważna, bo zapewnia płynność tego instrumentu, "broni budżetu MON", bo spłata pożyczki z SAFE nie naruszy budżetu resortu obrony oraz reguluje system kontroli i audytu wydatków. Ustawa ta - dodała - "gwarantuje, że środki zostaną wydane w najlepszy możliwy sposób".

Wiceszef MON: Musimy budować armię na wypadek wojny

- Dzisiaj w tym programie w Europie jesteśmy liderem. To wszyscy na nas patrzą, jak będziemy wydawać te środki - mówiła Sobkowiak-Czarnecka. Dodała: - Chcemy, żeby polskie przedsiębiorstwa zyskały podwójnie. Nie tylko, żebyśmy my zamawiali w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale zachęcamy też naszych partnerów z Unii Europejskiej, żeby swoją część z mechanizmu SAFE również wydawali w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Obecny na konferencji prasowej był również wiceszef MON Cezary Tomczyk. - Jak kiedyś powiedział pan premier Donald Tusk: żyjemy w czasach przedwojennych i w związku z tym musimy budować armię na wypadek wojny, licząc, że nigdy do tej wojny nie dojdzie - podkreślał Tomczyk.

- 187 miliardów na polskie bezpieczeństwo to wielki sukces polskiego rządu, polskiej prezydencji, ale spójrzmy prawdzie w oczy. To największy sukces z punktu widzenia wojska polskiego - powiedział.

Rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował doniesienia dotyczące wydania funduszy z SAFE. - Informacja, że Polska nie będzie mogła kupować sprzętu w Korei Południowej i USA to jest kłamstwo. Po prostu - Polska będzie mogła ten sprzęt kupować i to jest oczywista sprawa - zapewniał.

Program SAFE. Sejm przyjął ustawę

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

"Lista zakupów" polskiego MON, która ma zostać sfinansowana z SAFE nie jest jawna, wiadomo jednak, że obejmuje 139 projektów, w tym najprawdopodobniej inwestycje w najważniejsze produkty polskiej zbrojeniówki, jak przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, wozy bojowe piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab; w planach ma być także m.in. zakup tankowców powietrznych produkowanych przez europejski koncern Airbus.

Część projektów ma być realizowana we współpracy z innymi partnerami europejskimi, a także z Ukrainą. Poza zakupami sprzętu wojskowego swój udział w programie mają mieć także inne resorty - jak MSWiA czy resort infrastruktury - na inne wydatki związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

